“Muy distinguida y simpática”: Así fue el retorno en solitario de Paloma Cuevas tras acompañar a Luis Miguel en Chile

Llegó desde Perú junto a Luis Miguel en el jet privado del cantante mexicano, quien realizó sus últimos conciertos en Chile el pasado 1 y 2 de marzo en el Estadio Nacional. Pero, mientras su enamorado tenía show agendados en Argentina, la española emprendió rumbo en solitario hacia su país natal.

Así se vio en un video que compartieron en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde en un comienzo se especuló que su retorno sin Luis Miguel, podría ser producto de un inminente quiebre. Sin embargo, al parecer, el amor sigue viento en popa puesto que la pareja se juntaría en España para disfrutar de Semana Santa a fin de mes.

Según contaron en el espacio conformado por Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval, Paloma Cuevas pasó totalmente desapercibida en el aeropuerto, situación muy diferente a la que vivió en un exclusivo restaurante de Vitacura, cuando fue a cenar con el artista.

De hecho, fue un trabajador del Duty Free quien la reconoció y saludó, el pasado domingo antes que tomara el vuelo rumbo a Madrid a eso de las 21:05 horas.

Chileno conoció a pareja de Luis Miguel

“Ella entró al Duty Free Internacional como cualquier pasajera, muy distinguida, simpática sonriente nadie se había percatado que se trataba nada menos que la novia de Luis Miguel. Una compañera la abordó para ofrecerle ayuda con una canasta que llevaba chocolates finos en sus manos y ahí solicitó una fragancia de la marca exclusiva CHLOÉ y también llevó Armani”, relató.

Además, agregó que “yo me la topé cuando ella iba a su embarque y me acerqué para agradecer su paso por nuestra tienda y se sorprendió porque la reconocí. Fue muy cercana, sonriendo siempre y me aceptó una foto. Obviamente le pregunté por Luis Miguel contestándome que el seguiría sus show por otros lugares y que ella debía volver a Madrid por compromisos agendados”.