“Por malo que sea el marido...”: Especialista respondió a Daniela Aránguiz por dichos sobre el cáncer y Jorge Valdivia

Durante este miércoles, Daniela Aránguiz ocupó portadas y fue tendencia en redes sociales, luego de hacer una inesperada revelación en un capítulo de “Tierra Brava”, en donde aseguró que tuvo cáncer tras el quiebre con Jorge Valdivia.

La confesión se dio en una conversación con Pamela Díaz y Botota Fox, en donde comentó que: “No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada”.

Ahora, en una conversación con Publimetro, la participante del reality se refirió a su estado de salud y cómo se enteró de este diagnóstico.

“Un día fui al dermatólogo por equis motivo porque siempre me hago un control de revisar todos mis lunares, y él me dijo que tenía un lunar que se veía un poquito raro, que me hiciera una biopsia”.

“En ese momento, yo le dije que no, que prefería sacármelo de una porque si él es experto y me está diciendo que está raro, es porque es así”, explicó.

Especialista le responde

Daniela Rojas, psicóloga especialista en Psicooncología y Cuidados Paliativos, Magíster en Bioética y Magíster en Comunicación científica y médica, le contestó a la influencer.

“Daniela Aranguiz aseveró que lo vivido con su ex marido fue de tal magnitud que ‘hasta me dio cáncer’. Muchas veces esta expresión se usa como una hipérbole del sufrimiento y muchas otras como una atribución real de un diagnóstico oncológico”, comenzó su explicación.

“En ambos casos es importante recordar que el cáncer NO es producido por problemáticas emocionales o historias de dolor: ni los duelos, ni ciertos perfiles de personalidad, ni traumas tempranos, ni un pésimo marido pueden causar un cáncer. Por malo que sea (el marido)...”, terminó.

Nico Solabarrieta y el cáncer de la emoción

Hace algunos capítulos de ‘Tierra Brava’, Nicolás Solabarrieta conversaba con su polola, Guarén y le reveló que le descubrieron un tumor cuando decidió dejar de jugar al fútbol. “Cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora. Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses... puede volver, pero espero que no”, confesó.

Consultado por su pareja sobre los motivos del tumor, Nico fue categórico. “Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso”, sostuvo.