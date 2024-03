“¿Vos sos morbosa?”: Luis Mateucci y Daniela Aránguiz nuevamente en pie de guerra en Tierra Brava

Mientras el amor entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci va viento en popa fuera de Tierra Brava, al interior del encierro la situación es totalmente diferente. Esto, debido a las sospechas de infidelidad que tiene la exchica Mekano con el argentino.

Fue durante una conversación cuando Aránguiz le volvió a consultar si efectivamente él intimó con la venezolana Alexandra Méndez, con quien tuvo un intenso coqueteo, incluso bajo las sábanas, antes que la ex de Jorge Valdivia entrara al programa de Canal 13 que se graba.

[ ¿Nuevo amor en El Faro?: El apasionado beso entre Alana y Martín en ”Juego de Ilusiones” ]

Debido a la desconfianza de Daniela, Luis entró en cólera, molesto que no creyeran en sus palabras.

Aránguiz interrogó a Mateucci por intimidad con Chama

“Te fui sincero el primer día, te lo respondí. Eres morbosa, quieres la respuesta que quieres tener. Otra vez ser la cornuda de Chile, y gracias a mí. Te gusta el victimismo”, le lanzó sin empatía.

Producto de ello, Aránguiz quien se mostró tranquila en todo momento, le pidió que bajara los cambios y se relajara, porque era solo “una pregunta”.

“Tienes que madurar. Yo solamente pregunté algo”, le señaló.

Finalmente, Mateucci volvió con su actitud de enojado y reclamó porque peleaban todos los días.

“Me buscas peleas donde no las hay. Felicitaciones, otra pareja que se me va a la m… No, si yo tengo un imán. Qué relación de mier…, peleamos todos los días”, se lamentó el argentino.