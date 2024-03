Naya Fácil rompe el silencio tras polémico video sexual y clama por no entrar al reality “¿Ganar o servir?”

La embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, Naya Fácil, rompió el silencio luego que se filtrara un íntimo video en su canal de WhatsApp, donde se ve junto a un hombre teniendo relaciones sexuales, tras una regada noche de fiesta.

Según contó en Instagram, habría sido el propio sujeto quien publicó el registro, el cual se viralizó por Internet.

[ Usuarios de redes sociales lanzan feroces críticas a Naya Fácil tras videos sexuales que ella misma habría compartido vía WhatsApp ]

“Me da pena que por un video exhibido anoche se vea empañado todo por lo cual yo me he sacrificado este último tiempo en limpiar mi imagen. Quedé pa’ la cagá cuando vi que el video estaba en todas partes (...) No sé si este hue... lo hizo a propósito o si quería enviarlo a algún Whatsapp (…) Les pido disculpas por ese video, que sé que no querían ver y fue subido sin mi consentimiento”, señaló notablemente afectada.

Naya Fácil pide bajarse de reality

Además, a raíz de ello explicó que se encuentra con tratamiento psicológico, tras sufrir la violenta encerrona semanas atrás, motivo por el cual clamó por cancelar su ingreso al próximo reality de Canal 13 “¿Ganar o servir?”, apelando a su salud mental.

“He estado viviendo sucesos que me han traumado bastante. Yo llevo más de una sesión en psicología y actualmente estoy con psicólogo y psiquiatra, después de que me pasó mi encerrona. Lo he pasado bastante mal”, explicó en su historias.

[ Golpeó a Faloon Larraguibel: Detienen a futbolista Jean Paul Pineda por violencia intrafamiliar ]

Además, agregó que “el día de ayer yo recibí mi diagnóstico por profesionales...me encuentro muy mal psicológicamente. No me encuentro apta para participar, ni siquiera en un reality. Así de mal estoy. Estoy pidiendo ayuda”.

Fue en febrero cuando la influencer firmó el contrato con Canal 13 para integrarse a ¿Ganar o servir?, en el cual ya hay varias promociones con su participación.

Incluso, fue presentada durante el Festival de Viña del Mar, como la flamante integrante, junto a Luis Mateucci y Pangal Andrade.