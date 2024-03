¿Confirmó su separación?: El llamativo comentario de Lisandra Silva que da entender que está soltera

El estado civil de la modelo e influencer cubana Lisandra Silva ha causado fascinación en el mundo de la farándula, en donde se ha especulado por meses que ella estaría soltera y separada del padre de sus dos hijos, Raúl Peralta.

Sin embargo, durante su participación en el docu reality de Mega, “La Cabaña”, en donde dos parejas de amigos famosos se encierran por un fin de semana en una lejana locación de San José de Maipo, ella reveló una información sobre su presente amoroso.

En este relajado contexto, la cubana parece que se le olvidó la presencia de las cámaras y realizó una confesión a su amiga Julia Fernandes que la habría dejado al descubierto.

Ellas estaban arreglándose en la habitación que compartían mientras hablaban, Fernandes confesó que está pronto a menstruar y le consultó a su amiga si es que usa anticonceptivos, a lo que Lisandra Silva le contestó: “amiga, no cojo hace un año”.

La previa alusión

A finales del año pasado, Lisandra Silva despertó las alarmas de una posible separación con Peralta tras lucir su nuevo hogar en su cuenta de Instagram. “Muy orgullosa de presentarles mi nuevo hogar. Me tomó unos meses, los meses más difíciles del año, donde todos están ocupados, apurados, mañosos, ansiosos y desesperados”, expresó.

“En medio de una tempestad emocional, inmersa en el caos mental y emocional más profundo por el que me he tenido que enfrentar este último tiempo, en un país que no es el mío y lejos de mi familia y mejores amigos”, reveló, haciendo alusión a un duro momento personal.

Asimismo, comentó que sacó todas sus fuerzas “y comencé de cero, proponiéndome tener la casa de mis sueños para mí y para mis hijos. Moraleja con final feliz: no importa lo que te pase en la vida, si sacas lo mejor de ti para construir algo mejor”.