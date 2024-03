¿Está congelado?: Revelan el presente Andrés Caniulef en Mega tras polémica con el equipo de Luis Slimming

El periodista Andrés Caniulef protagonizó una de las polémicas que marcó la época del Festival de Viña del Mar. Esto después de que intentó insistentemente sacarle una cuña a la esposa del comediante Luis Slimming, lo que terminó en que el periodista acusó al equipo del humorista de agredirlo, mientras que ellos apuntaron al integrante de “Mucho Gusto” agredió a la pareja del humorista.

Las semanas han pasado y se ha extrañado la presencia del comunicador de espectáculos en el matinal, si bien forma parte de prensa y no de “Mucho Gusto”, él participaba de diversos móviles que se realizaban. En el programa de farándula “Que te lo digo” fueron al meollo del asunto, de este supuesto “congelamiento”, y buscaron dilucidar el presente de Caniulef.

Una de las teorías que manejaban sobre el paso del periodista en el matinal de Mega, es que no existe buena onda entre José Antonio Neme y Andrés Caniulef. Por esto, la periodista Paula Escobar se comunicó con fuentes dentro del matinal para conocer la veracidad de este rumor, y le afirmaron que es el caso.

El mismísimo involucrado, José Antonio, respondió desde Francia sobre estos rumores y desmintió la versión entregada por la otra fuente. “Yo me llevo súper bien con él, lo que pasa que en Chile todos tenemos que ser íntimos amigos de muchas personas, pero tengo una buena relación laboral. Buena onda, nos reímos. Yo por lo menos con él nunca he tenido un problema... al mejor al revés no es así”, lanzó el periodista.

La polémica festivalera

Durante la realización del programa, Neme nuevamente se comunicó con Rojas para hablar de la ausencia de Andrés en el matinal. “Yo creo que pasó el Festival, cambió la pauta, obviamente bajan los contenidos de espectáculos. Lo del comediante fue algo absolutamente menor, ustedes le dieron más relevancia de lo que realmente tenía en el programa, te lo digo en serio”, aclaró José Antonio, quien recalcó su buena onda con su compañero de trabajo y que tiene una relación cordial.

“La gente que tiene confianza en la vida de uno, son pocas personas, pero eso no significa que me lleve mal, que tengamos diferencias, que no nos saludemos. No tiene nada que ver con eso. Mis amigos son poquísimos y están fuera de la televisión, pero con la gente de la televisión me llevo bien, eso me pasa. Esto es una declaración en serio, esto no solamente es con respecto a él, sino a todas las personas”, agregó Neme.

La periodista Paula Escobar aclaró que su fuente del canal le reveló que Andrés Caniulef no está en pantalla debido a que se encuentra de vacaciones tras su paso por el Festival de Viña del Mar.

Con respecto al problema que Andrés tuvo con la esposa de Luis Slimming, le revelaron a la periodista que el equipo del comediante se comunicó personalmente con Caniulef para pedir disculpas por lo sucedido y los problemas que esta polémica le causó al profesional, debido a que Mega realizó una investigación y llegaron a la conclusión que la agresión a la pareja de Slimming fue causada accidentalmente por un camarógrafo y no Andrés.

El periodista Sergio Rojas se comunicó personalmente con Andrés, y le preguntó sobre su versión de los hechos. Él señaló que el productor de Luis se comunicó personalmente con él y que se solucionó el problema. Sobre el origen de la agresión, el periodista aseguró que no tiene certeza sobre quién realizó la agresión a la señora del comediante.