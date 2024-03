Aseguran que Faloon Larraguibel renunció a Zona Latina: Estaría negociando su ingreso a nuevo reality

Un shock de proporciones sacude las oficinas de Zona Latina con la renuncia de Faloon Larraguibel, quien este viernes comunicó su decisión a los directivos del canal.

La noticia fue confirmada por fuentes internas al portal de Página 7, donde aseguraron que la joven figura televisiva deja la señal sin definir un reemplazo para el espacio matutino “Sabores”, que la animadora conducía junto a Hugo Valencia.

Sin embargo, la salida de Larraguibel no es la única novedad que rodea esta noticia. Según informantes de “¿Ganar o servir?”, la popular animadora estaría en conversaciones avanzadas para sumarse al nuevo reality de Canal 13. Aunque aún no se ha firmado contrato, desde la producción aseguran que el proceso de negociación está en una etapa bastante adelantada y esta sería uno de los principales motivos que la llevaron a renunciar a Sabores.

Estas movidas laborales llegan en un momento delicado para Faloon Larraguibel, marcado por un reciente episodio de violencia intrafamiliar (VIF) que sufrió con su expareja, Jean Paul Pineda. La comunicadora ha enfrentado semanas difíciles tras este suceso, y su futuro profesional parece estar tomando un nuevo rumbo en medio de estos desafíos personales.

Faloon agradeció el apoyo

Hace un par de días solamente, Faloon Larraguibel subió un video a sus redes sociales donde se veía visiblemente emocionada y con los ojos llenos de lágrimas, indicando que: “hola a todos amigos, cómo están, yo estoy volviendo por estos lados de a poquito, quiero pasar a darles millones de gracias a toda esa gente que me ha mandado mensajitos por Instagram, toda esa fuerza, los abracitos que me han mandado por Instagram y por WhatsApp”.

Luego, agregaba que “la gente que me quiere, ustedes yo también sé que me quieren, por algo se han preocupado tanto por mi, y eso de verdad que lo agradezco muchísimo, me dan un poquito de valor, un poquito de fuerza para seguir adelante después de todo lo que ha pasado, así que eso, no voy a llorar más”, promete la conductora en el video.

Finalmente, Faloon puntualizó que “les mando muchos besos, muchas gracias por todo su apoyo y por todos sus corazones”.