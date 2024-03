“¿Tanta plata tienen para traerlo?”: Filtran imágenes del show privado que Ricky Martin hizo para empresa telefónica de Chile

El pasado viernes 22 de marzo, la compañía telefónica Entel celebró sus 60 años de trayectoria con un megaevento en Espacio Riesco, el cual contó con un invitado de lujo: el ícono internacional de la música latina, Ricky Martin.

El espectáculo, concebido como un concierto privado exclusivo para los trabajadores de Entel, brindó una experiencia inolvidable a los asistentes, quienes tuvieron el privilegio de disfrutar del talento y la energía del aclamado artista puertorriqueño.

Previo a su presentación, Ricky Martin fue avistado en la zona VIP del Aeropuerto de Santiago, donde brindó saludos a algunas de sus fanáticas presentes. A pesar de las solicitudes del personal del artista de no difundir imágenes, varios testigos no pudieron resistirse a compartir la emoción de ver al astro de la música en suelo nacional.

Cuestionan a Entel por el show de Ricky

El espectáculo en sí fue descrito como un evento impresionante y emocionante, muy similar al exitoso show que el cantante ofreció hace un año en el Movistar Arena. Y a pesar que los productores del show que acompañan a Ricky Martin habrían solicitado al público que no difundieran imágenes del show, lo cierto es que poco caso le hicieron, según informó La Cuarta.

De hecho, a través de las redes sociales, algunos de los presentes compartieron momentos destacados del concierto, resaltando la entrega y el profesionalismo de Ricky Martin sobre el escenario.

La participación de cantante en el evento de Entel no solo añadió un toque de glamour y prestigio al aniversario de la compañía, sino que miles de comentarios en redes sociales empezaron a cuestionar a Entel por el evento, ya que solo esta semana la empresa fue cuestionada por el Sernac debido a un inesperado correo electrónico que llegó a algunos usuarios donde informaban de una alza de planes “unilateral”.