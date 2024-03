Cathy Barriga rompió el silencio en “ZDE”: “Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy y es un daño”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, junto a otros cinco exfuncionarios, por un desfalco cercano a los 31 mil millones de pesos en el municipio.

Este pasado viernes, la medida cautelar fue cuestionada por el actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, quien señaló en “Podemos Hablar” que “evidentemente la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerían de otra medida cautelar (que el arresto domiciliario)”.

“Estamos todavía en una etapa de investigación, la justicia tarda, pero llega y quiero confiar en eso. Yo hoy día soy alcalde y tengo que hacer mi pega con los pocos recursos que nos dejaron. Hoy día el responsable administrar la comuna soy yo, la justicia tendrá que determinar cuál es la sentencia que corresponde”, agregó.

Sobre la poca cantidad de dinero que dejó la administración de Barriga, el actual alcalde de Maipú afirmó que “tener que recibir una muni con un montón de problemas y necesidades, y de verdad no tener plata para nada. Tuvimos que desvincular a muchas personas, cortar muchos programas, no podíamos tapar un hoyo en la calle o pintar un paso de cebra. No podíamos hacer nada”.

Por otro lado, la periodista Laura Landaeta reveló que está escribiendo un libro sobre la “Robotina” y el caso judicial que la mantiene en prisión preventiva. Sobre esta investigación, ella dijo que esta obra implica a Barriga, Joaquín Lavín padre y Joaquín Lavín hijo, el esposo de la exchica “Mekano”.

Cathy Barriga alzó la voz

En el programa “Zona de estrellas”, la panelista Adriana Barrientos ha sido la vocera oficial de Cathy Barriga durante esta época que se encuentra cumpliendo la medida cautelar que se le aplicó tras ser formalizada, y ella le mandó un audio a la Leona tras ser nombrada por estas personas que la han hecho resurgir en los titulares.

“Hay gente subiéndose a la micro (de hablar mal de ella). Es bien triste escuchar a gente que no me conoce... Yo llevo muchos años en la tele en los estudios de la Rock and Pop, tuve una carrera chiquitita con distintos aciertos y como una pelotita de nieve tuve teniendo más oportunidades”, comenzó.

“Yo siempre tuve el cariño de la gente, y finalmente cuando tú eres más hermética con tu vida, yo soy más cerrada con mi vida, me he protegido por las cosas que me han pasado, se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son. Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy, y es un daño”, cerró.