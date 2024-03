Ganó concursos de escritura y no se cierra a encontrar el amor: Quién es el “Poeta del relato” que fue confirmado en “¿Ganar o Servir?”

A pocos días de que comience el nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” se han ido conociendo poco a poco los nombres de los 16 participantes que serán parte de la experiencia de regresar al pasado, siendo este miércoles el turno de dos nuevos concursantes: Gonzalo Egas y el desconocido “Poeta del relato”.

Así, durante el matinal “Tu Día” se reveló que José Ángel González, también conocido en el ambiente deportivo como “Poeta del relato” será parte del espacio que comienza a emitirse en abril próximo.

Quién es el “Poeta del relato”

“En primero medio estaba enamorado de una compañera, y mi profesora me dio como tarea escribir mis sentimientos. Desde entonces, cada vez que me siento así, escribo poemas y cuentos. En 2013 gané dos concursos hispanoamericanos de escritura, y dejé mis estudios de veterinaria y saqué un libro autogestionado. Ahora estoy desarrollando en mi mente un par de novelas”, señaló en su presentación José Ángel González.

La otra gran pasión de González es el fútbol, ya que viene de una familia ligada a ese deporte. “Vengo de una familia de fútbol, mi padre fue seleccionado de la VI región, estuvo en Ferroviarios, mi hermano fue cadete en Colo Colo. Yo en cambio como futbolista soy un excelente relator”, contó el nuevo participante del reality show de Canal 13, agregando que llegó por casualidad al relato deportivo.

José Ángel González El relator de fútbol es parte del reality de Canal 13.

“Ese primer relato lo hice desde la cancha, al lado del arco, la peor posición posible, pero me sabía los nombres de todos y resultó bien. Tengo mucho pánico escénico, pero cuando me dicen ‘al aire’, me transformo, saco la voz. La mejor coincidencia de mi vida es relatar fútbol”, dijo.

El “Poeta del relato” no se cierra a encontrar el amor

En cuanto a su llegada a “¿Ganar o Servir?”, indicó que aceptó de inmediato. “Una amiga me había dicho hace años que mi forma de ser podía servir para un reality, por ser medio histriónico, así que esta era una deuda que tenía hace tiempo. Aunque igual yo creo que el reality para mí era ‘Amor Ciego’”, dijo.

En ese sentido, González confesó que el amor es un tema sensible para él. “Mi vida amorosa es una tragedia. Tengo 34 años de edad y llevo 34 años soltero. Me he enamorado menos de 10 veces, pero cuando me gusta una persona, me gusta de verdad, y no me puedo fijar en nadie más. Nunca he sido correspondido lamentablemente”, contó.

Según José Ángel, la constante en su vida ha sido comprometerse demasiado con las chicas que le gustan. “Cuando me gusta alguien soy capaz de jugármela más de un año. Una vez me la jugué casi dos años, y nada”, admitió.

“Estoy más enfocado en las dinámicas y competencias, pero puedo conocer a alguien adentro, no estoy cerrado a encontrar el amor. Algún día me tiene que tocar”, apuntó el nuevo participante del reality.