“Tal vez sea la mejor decisión”: Ignacia Michelson empatizó con Naya Fácil tras anunciar su renuncia al reality

La afamada joven, Naya Fácil, se ha tornado en un tema nacional en las redes sociales después de que anunció su renuncia al reality de Canal 13, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”. Ella dio a conocer su situación en medio de una crisis de angustia, y aseguró estar dispuesta a pagar la multa de incumplimiento de contrato.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo (...) No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme, estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, comenzó su descargo.

“Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país. Me tiene más estresada que la mierda eso de andar corriendo no se me da. Yo ando a mi ritmo, eso de vivir bajo presión no es lo mío. No sé en qué momento se me ocurrió aceptar algo que no me siento bien”, agregó.

La joven se llenó de críticas a través de redes sociales por haber renunciado al trabajo, la trataron de “irresponsable”, “inestable” e “inmadura”.

Reacciones a baja de Naya Fácil de "Ganar o Servir"

El preocupante descargo de Naya Fácil

A mediodía, la joven se despertó todavía afectada por lo sucedido, y contó que su hermana ha estado recibiendo diversas llamadas tras su renuncia pública, pero a ella ya no le importaban las consecuencias de su decisión.

“¿Saben qué siento? Que todo el mundo me quiere ver en el hospital, me quieren ver como antes, que yo termine hospitalizada (...) Siento que si yo no me hago algo, nadie me va a escuchar de que estoy mal”, aseguró la joven tras la presión que estaba sobre ella para que respondiera por el contrato que firmó, y anunció que iba a irrumpir.

Posteriormente, Naya Fácil escribió un preocupante texto en donde comentó que “Adiós que no se les olvide nunca que yo sí trate de pedir ayuda (...) Quédense felices hasta acá llego. Si nadie me cree, lo verán con sus ojos lo que siempre han querido ver. Adiós ‘facilines’ gracias por todo a lo largo de los años”.

La opinión de Ignacia Michelson

La chica reality por excelencia, Ignacia Michelson, fue consultada sobre su opinión acerca de la renuncia de Naya Fácil al reality de Canal 13, y lejos de juzgarla, empatizó con su situación. “Estar en un reality es complicado. Se sabe que hacen cosas para subir rating”, comenzó.

“Por ejemplo: no te gusta el chocolate y te ponen el chocolate ahí siempre para tener una reacción de eso”, explicó la joven que recientemente participó de la primera versión de “Gran Hermano” en Chile.

Sobre la joven en cuestión, Michelson contestó que “si ella está mal y no se sienta capaz, tal vez sea la mejor decisión. Yo también me bajé de uno cuando estaba en Colombia porque no me sentía capaz”, cerró.