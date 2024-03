¿Y Mateucci?: Daniela Aránguiz confesó en Tierra Brava sus verdaderos sentimientos hacia Jorge Valdivia

Mientras en tiempo real la relación de padres que tiene Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia, al parecer, está cada vez peor, al interior del reality Tierra Brava la opinión de la exchica Mekano hacia su exmarido era muy diferente.

Así lo dejó en claro Aránguiz, durante una conversación que mantuvo con Arturo Longton, confesándole que a Jorge lo amará “eternamente”.

“Llevo un año sin ver a Jorge, y lo evito, no lo quiero ver, porque me da miedo lo que me pueda pasar. Y sé que en algún momento lo voy a tener que ver. Es diferente a amarlo como pareja, pero siempre lo voy a amar eternamente, porque es parte de mi familia”, confesó.

Esto, mientras afuera del encierro la situación es totalmente contraria, debido a las últimas declaraciones cruzadas que han emitido en redes sociales, debido a la actual pareja de Valdivia, Maite Orsini.

Fuego cruzado entre Aránguiz y Valdivia

Todo partió por una publicación que compartió el exfutbolista junto a la diputada, disfrutando de unas clases de comida vegana.

Ahí, Aránguiz reaccionó furia y lo delató, asegurando que a él le tocaba estar con sus hijos durante ese fin de semana.

“Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente” dijo de entrada la ex pareja del Mago Valdivia.

Además, incluso dio a entender que Orsini había maltratado a sus hijos.

“Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente. Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó Aránguiz.

A raíz de esto, Valdivia salió en defensa de su actual pareja y señaló que “su relación con ellos es sana, cordial y respetuosa. Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, sin fundamentos e injustas para su persona. Espero sobre todo por el bien de mis hijos que este tipo de situaciones se detengan aquí”, sentenció.