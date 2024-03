“Me escribieron tres ex pololas”: Cristián Sánchez revela mensajes de “preocupación” tras supuesto quiebre con Diana

El animador Cristián Sánchez dio a conocer las consecuencias que provocó el audio que supuestamente se filtró de Diana Bolocco, donde daba a entender que se encontraban atravesando un quiebre matrimonial, pero finalmente se supo que solo se trataba de una campaña de marketing.

Sin embargo, al parecer las expololas de Cristián “galán” Sánchez, no lo creyeron así y le habrían escrito preocupadas por su situación sentimental y aparente soltería.

Así lo contó el propio aludido en el programa radial que tiene con su esposa, cuando comentaron las repercusiones que generó la creativa campaña de publicidad.

Sánchez lee mensajes de supuestas ex

“Me escribieron tres ex pololas, pero en versión tierna, voy a leer. Ex polola uno: ‘Te escribo porque tú sabes que eres importante para mí y estoy preocupada. ¿Lo que circula en las redes es verdad o mentira’, perdón pero tengo que preguntar. No puedo hacerme la loca con algo tan delicado’”, leyó Sánchez, ante la curiosidad de Diana.

Ante esto, Bolocco quiso saber hace cuántos años fueron pareja y si se encontraban actualmente en una relación. Tras ello, pidió que le leyera el siguiente mensaje, mostrándose algo celosa con la situación (o actuando en caso que también todo fuese mentira).

“Mensaje número dos ‘Cris, te mando muchos cariños, sé que no es fácil y el camino del amor es una lucha constante, solo decirte que te quiero y que eres una persona excelente, si necesitas desconectar, cuentas conmigo”, leyó en vivo.

Esa última frase repercutió en Diana quién le replicó “‘¿si necesitas conectar, para volver a conectar?’”. Además, criticó que la mujer no le haya escrito a ella también, puesto que también sería su amiga.

Pero, aquí la veracidad de los mensajes comienza a caerse, puesto que Sánchez dijo que habían pololeado “hace ocho años”, siendo alertado por su esposa que estaba incorrecto el dato.