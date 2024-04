“El que nace chicharra...”: revelan promesa que Carla Jara le habría hecho cumplir a Francisco Kaminski antes de casarse

Durante el capítulo de este martes del programa “No es lo mismo” de canal Tevex, el conductor y periodista, Patricio Sotomayor, reveló nuevos detalles del quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminiski, el que ha remecido el mundo del espectáculo durante los últimos días, especialmente luego que se apuntara a Camila Andrade como la tercera persona que habría propinado el término de la relación.

Y pese a que tanto Francisco Kaminski como Camila Andrade han negado estar vinculados sentimentalmente, muchos comentaristas de farándula y cercanos a Carla Jara y el conductor de televisión aseguran que la presencia de Andrade habría sido la “gota que rebalsó el vaso” en el matrimonio.

En ese mismo sentido, Pato Sotomayor reveló una promesa que le habría hecho cumplir Carla Jara a su ahora expareja antes de casarse, la que apuntaba justamente a dejar de tener una vida tan alocada, entre otras cosas.

La promesa entre Kaminski y Carla Jara

“Carla Jara igual le tenía sangre en el ojo a Kaminski, por decirlo de alguna manera”, comenzó diciendo Sotomayor, agregando que eso se debía a que “cuando se iban a casar, Carla Jara hace que Francisco Kaminski cumpla una promesa y le dice ‘no más llamados por teléfono’, ‘no más arrancarse por aquí y por allá, ‘no más discoteque en la noche’”.

El animador de “No es lo mismo” añadió que “de ahí viene el dicho, el que nace chicharra muere cantando. Y ella sabía la chichita con la que se estaba curando”.

Tras sus dichos, su compañera en la animación, Titi García-Huidobro aclaró que con esto no querían culpar a Carla Jara de lo ocurrido sino que “sólo estamos haciendo un análisis de lo que le sucede a muchas parejas, no solo a mujeres si no que también hombres”.

Finalmente, la conductora cerró diciendo que muchas veces “creemos que vamos a cambiar a la persona de la cual nos enamoramos y lamentablemente, es muy difícil cambiar a una persona”.