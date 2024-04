Quién es Jorge López, el actor chileno que triunfa en el extranjero y que le dejó coqueto mensaje a Carla Jara en medio de polémico quiebre con Kaminski

“La más linda de Chile, hoy y siempre... mi amor plantónico de la infancia”, fue lo que escribió el actor chileno Jorge López en el Instagram de Carla Jara, en medio del polémico quiebre de la exchica Mekano con el conductor de televisión, Francisco Kaminski.

Justamente, fue en un posteo donde Carla Jara agradece el apoyo y los mensajes de sus miles de seguidores, donde el actor que se hizo famoso mundialmente por su rol en la serie de Netflix, “Elite”, dejó el coqueto mensaje al que adjuntó un corazón, el que se llenó de comentarios paralelos y más de 3 mil 500 “me gusta”.

Y es que el hecho generó un debate aparte, donde muchos seguidores de Carla Jara incluso le recomendaban que mirara más atentamente a Jorge López.

“Que harían linda pareja los dos, me encanta”, “Yo que tú no lo pienso ni un segundo! Guapo, talentoso, simpático y lo mejor que no tiene joroba”, “Ufff este manjar te encuentra preciosa y tu triste por ese f30″, y “es que Jorge Jorgee!!! El es tan lindo es tan todo! Jajaj queremos una cita”, fueron solo algunas de las respuestas al mensaje del actor, ilusionando a los seguidores de Jara con sanar su corazón.

Instagram de Carla Jara El actor no dudó en declarar que Carlita es su "amor platónico". (Instagram de Carla Jara)

Quién es Jorge López

Pero para quienes todavía no lo conocen, Jorge López es un actor de 32 años que nació en 1991 en Llay Llay, y que ha actuado en diversas producciones internacionales, siendo una de las más importantes, además de “Elite”, de Netflix, la serie de Disney “Soy Luna”, donde interpretó a “Ramiro Ponce”, y también tuvo un pequeño papel en la serie chilena “Los 80″, con el personaje “Gustavo Morales”.

Pese a ser famoso a nivel mundial y codearse con grandes actores, Jorge no olvida sus orígenes. Estudió en San Felipe y desde que estaba en el colegio que destacó por sus dotes para el baile y la actuación. De hecho, en una de las últimas entrevistas que dio, envió un saludo a los afectados y damnificados por los incendios en la región de Valparaíso en febrero pasado.

“Le quiero mandar un gran abrazo de fuerza a toda la gente de mi región, Valparaíso. También decirles que hay un sitio donde todo el mundo puede colaborar. Cualquier donación es importante para que la gente recupere sus casas. Hay gente que lo perdió todo, perdió la vida, hay animales en la calle”, dijo en la conversación con el programa “La Resistencia”.

En ese mismo espacio, Jorge López hasta le mostró al conductor cómo se baila la cueca, dejando en claro que está orgulloso de ser chileno.