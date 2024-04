“Lo importante es que todo salió bien”: Ariel “Elfi” Osses fue internado por una hernia pero al final debió ser operado de la vesícula

Ariel “Elfi” Osses relató hoy el extraño caso que padeció esta semana, cuando ingresó a la clínica para intervenirse de una hernia abdominal pero al final debió ser operado de la vesícula.

El relato del exintegrante del programa juvenil “Yingo” lo hizo desde la Nueva Clínica Cordillera, donde comentó de la importancia que tuvo su médico tratante, el mismo especialista que el año pasado le realizó el bypass gástrico que le permitió bajar 62 kilos de peso.

La inesperada operación de “Elfi” Osses

“El domingo en la noche llegué de urgencia a otra clínica, porque venía arrastrando hartos dolores abdominales. En ese centro me dijeron que mi diagnóstico era una hernia interna y me querían operar de inmediato”, reveló Ariel en lun.com, quien optó por no quedarse de buenas a primeras con ese primer diagnóstico para buscar una segunda opinión de su doctor tratante.

“Desde un principio pensé que antes de hacerme cualquier cosa prefería ver a mi doctor, el mismo que me operó y quien ya conocía mi cuerpo. Le tengo mucha confianza”, explicó.

Ariel Osses. Fuente: Instagram @ariel_osses.

“No sé porqué surgió lo de la hernia cuando estaba complicado con mi vesícula, pero acá lo importante es que todo salió bien. Nunca dudé en querer que mi médico tratante me viera antes de hacer cualquier cosa. Siempre me ha acompañado en este proceso”, puntualizó Ariel, quien espera el alta médica para iniciar su proceso de recuperación.

“A esperar que evolucione bien. Se supone que me iba a ir de alta este jueves, pero duranta la mañana estuve con el pulso muy bajo. Mi médico me dijo que en estas condiciones mejor estar en observación, así es que seguramente el alta llegará el viernes (hoy)”, reconoció.

Cabe recordar que a fines del mes pasado, el propio Osses había consignado en sus redes sociales el gran cambio físico que había tenido su cuerpo en los últimos seis meses.

“Aún veo mis fotos del año pasado y no me reconozco. Ya son 62 kilos menos”, escribió en aquella ocasión el exparticipante de “Yingo” en su cuenta de Instagram, quien ha documentado a diario los cambios que ha tenido su humanidad gracias a la cirugía y posteriores cuidados con dietas, masajes y ejercicios.