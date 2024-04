Afirman que ejecutivos de “Caja de Pandora” no quieren a Camila Andrade por negarse a reconocer infidelidad con Kaminski

Una nueva arista en la polémica del supuesto romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade, que puso fin al matrimonio del animador con Carla Jara, fue el que se conoció en el programa de farándula “Sígueme”, donde se aseguró que los ejecutivos de “Caja de Pandora” no quieren el retorno de la conductora al espacio de La Red.

Pese a que este miércoles tanto Kaminski como Andrade entregaron sendas publicaciones en sus redes sociales para exculparse de la última gran polémica de la farándula chilena, en el espacio de TV+ apuntaron a que el futuro de la animadora, más allá de estar evidentemente “congelada” hasta “que llegue la nueva animadora del programa”, podría tener los días contados ante la negativa de los ejecutivos de La Red de volver a tenerla en su señal.

El futuro de Camila Andrade en La Red

Esto, indicaron los panelistas de “Sígueme”, debido a la negativa de la propia Andrade de entregar su versión en “Caja de Pandora”, ya que ella habría sido consensuada unilateralmente con los productores del programa para que “aceptara” la “infidelidad” con Kaminski, pese a que la propia figura televisiva había “aceptado contar su verdad” en el espacio televisivo.

La que expuso en una historia de su cuenta de Instagram, donde aseveró que “quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa. Además, contarles que no emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”.

“Ella aceptó hablar en el programa, pero su versión, no la que supuestamente le habían pedido los productores, de reconocer la infidelidad”, apuntaron en “Sígueme”, donde además dieron cuenta dela negativa de Kaminski de despedirse en pantalla de “Caja de Pandora”.

“No habría querido ir a las grabaciones de los próximos episodios del programa”, dijeron en el espacio farandulero, dando cuenta que el animador sólo optó por despedirse fuera de pantalla de sus ahora excompañeros de trabajo.