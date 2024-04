Mamá de Carla Jara se fue con todo en contra de Kaminski: “Ahora no podrás odiar a tu padre ya que has hecho lo mismo”

Una nueva arista en la mediática separación matrimonial entre Francisco Kaminski y Carla Jara se dio este sábado, luego que la madre de la exfigura de “Mekano” reaccionara en sus redes sociales a las informaciones de infidelidad del actual animador de La Red.

Fue tras conocerse los últimos detalles del quiebre de Jara con Kaminski, en el que el también locutor radial reconoció tener sentimientos encontrados hacia Camila Andrade y desmentir haber sido infiel a su esposa mientras estuvieron juntos, que Lorena Cádiz, la madre de Carla, escribió un duro mensaje al animador.

Apoyo irrestricto a su Carla Jara

Fue con la música de fondo del famoso tema “Ratas de dos patas”, de Paquita la del Barrio, más una fotografía de dos ratones negros, que la madre de Jara lapidó cualquier opción de reconciliación con su otrora yerno tras hacerse pública la separación de la pareja y la infidelidad de Kaminski.

Esto, porque la mujer recordó en su publicación de Instagram dedicada al animador el trauma que le significó a Kaminski ser hijo de padres separados debido a una infidelidad de su progenitor. Algo que Lorena hizo público en las redes sociales.

“Lo que se hereda no se hurta @fcokaminski #ratas (...) ahora no podrás odiar a tu padre ya que has hecho lo mismo”, escribió la madre de Jara, quien aseguró en su publicación -que fue evidenciada por el sitio de farándula de Infama- que “la verdad siempre sale a flor”.

La publicación de la mamá de Carla Jara en redes sociales. Fuente: Instagram @infama.cl.

Cabe recordar que esta tarde la propia Carla Jara subió otra publicación a su cuenta oficial de Instagram, aunque en ella le dedicó palabras de agradecimiento a los seguidores que la han apoyado en todo este proceso de separación.

“Oye, me han hecho reír con cada cosa que me mandan. Muchas gracias por tanto cariño, y hacer que este momento sea más llevadero”, escribió.