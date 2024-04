“Otra vez metiéndonos en problemas”: El guiño de Fabrizio Copano a Pablo Herrera tras querella en contra de su programa

Este viernes, el cantante Pablo Herrera se dirigió a los Tribunales de Justicias para presentar una querella en contra del programa de humor de Mega, “Antídoto”, que es animado por Fabrizio Copano, quien realizó un guiño a esto en el último programa.

Copano comenzó su monólogo con una breve alusión al embrollo en que está metido su espacio. “Estamos en vivo y en directo, podemos decir cualquier palabra, mira: conchatumadre. No hubo censura”, partió el comediante.

Él miró hacia sus productores actuando como si estuviesen recibiendo un llamado de reclamo. “Ah, ya están llamando... Pablo Herrera. Ya de nuevo, otra vez, otra vez metiéndonos en problemas”, bromeó antes de cambiar de tema.

La querella de Pablo Herrera

El cantante se querelló en contra del programa debido a una parodia que hicieron sobre el intérprete, en donde bautizaron al personaje interpretado por María José Quiroz como “Pablo Horrores”. Ella utilizó una peluca canosa y cantó una reversión de “Tengo Amor” del artista cambiando la letra para hacer alusión a los controvertidos dichos de Herrera sobre la delincuencia y las personas inmigrantes.

Posteriormente, tras los reclamos del cantante, realizaron un cambio en el programa. Copano propuso que en vez de “Horrores” le podrían haber puesto “Pablo Herrereitor” e hicieron una nueva parodia. Ahí, apareció el actor Kurt Carrera totalmente desnudo, mostrando sus nalgas y tapando su parte delantera con una guitarra, para luego personificarse como Arnold Schwarzenegger en la película Terminator.

Esto no le cayó nada de bien a Pablo Herrera, quien junto a su abogada citaron delitos en contra de la Ley de Propiedad Intelectual e injurias. En específico fueron nombrados Kurt Carrera y María José Quiroz debido a que fueron los que parodiaron al cantante.

“Nunca había tenido que hacer algo así porque nunca me había pasado algo de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron”, declaró Herrera al programa “Estilo Chic”.

“No se la van a llevar peladas, no estoy para que me agarren para el leseo. Yo tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho. Así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”, agregó.