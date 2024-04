Ni Gala ni Oriana: Destapan quién está coqueteando con Luis Mateucci en ¿Ganar o servir?

Mientras en Tierra Brava el argentino Luis Mateucci tuvo un incipiente affaire con la venezolana Alexandra Méndez-antes que ingresara Daniela Aránguiz al encierro en Perú- al parecer, ahora ya habría otra mujer que lo estaría mirando con otros ojos y coqueteándole de lo lindo, en el nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?.

Así lo contó la propia Aránguiz en su debut como panelista del programa de TV+ Sígueme, revelando que se enteró por sus fuentes que trabajan en la casona, que una de las participantes le está haciendo ojitos a su enamorado y sirviendo “con más ganas”.

Pero no se trata ni de Gala Caldirola ni Oriana Marzoli, sus exparejas y actuales compañeras de encierro, sino que de una concursante chilena. Nada menos que la exintegrante de Gran Hermano, Fran Maira, quien al interior del reality grabado en Argentina, mostró una personalidad bastante desinhibida y coqueta.

“Yo ya sé que algunas le han tirado como sus cositas. Le han servido con más ganas. Como la Fran Maira”, reveló Aránguiz luego que le consultaran sobre las novedades de su pareja en Perú. Aunque eso sí, aclaró que está segura que “sé que ahí no hay chanche”, reveló.

Según su teoría, ella sabe que Mateucci se ha portado bien porque ella viajará el domingo 21 de abril a Perú, para ver la final en vivo y en directo entre su pareja y el español Fabio Agostini.

Además, advirtió que, en caso que Luis se deje querer por una compañera, tal como lo hizo con Chama, en esta oportunidad ella no lo perdonará y terminarán la relación. Pero, seguirán siendo tan amigos como siempre.

¿Entrará Aránguiz al nuevo reality?

Respecto a si ella entraría, Aránguiz aseguró que en esta oportunidad no está interesa, aunque sabe que lo más probable es que la llamen. Eso sí, reveló que si fuese una gran cantidad de dinero lo pensaría, pero también está consciente que eso no ocurrirá.

“Yo sé que me van a llamar para este reality, porque obviamente existe el morbo. Me tendrían que poner un chocoso muy grande, pero no creo. Ya viví ese momento”.