“Siempre ha sido...”: Falsa cuenta de Pablo Herrera saca chispas en redes tras feo comentario a Alison Mandel

“Te superaste en lo aweonao”, “Te metiste en un camino sin salida... ni en las micros te van a aguantar”, con esa palabras cibernautas reaccionaron a la supuesta publicación que realizó Pablo Herrera en la red X, en contra de Alison Mandel.

“Todos sabemos que Alison Mandel llegó donde está haciendo favores especiales en los canales de televisión. Es un secreto a voces. Siempre ha sido tontita y fome”, se leía en el criticado tuit. Sin embargo, no fue escrito por él sino que desde una cuenta falsa, llamada @PabloHerrerista.

Producto de ello, el cantante grabo un video pidiendo a sus seguidores denunciar la cuenta, puesto que, a pesar que él reconoce ser incendiario con sus comentarios, este escrito no lo representa para nada y superó todos los límites.

“Hay una cuenta falsa que está en Twitter y está publicando cosas que yo no publico, porque la cuenta no es mía. De hecho ahora está hablando mal de las mujeres, como si yo lo dijera. Entonces se pasó demasiado, por favor denúncienlo”, llamó.

Amigos queridos, por favor denunciar la cuenta @PabloHerrerista - Esta cuenta es falsa, todo lo que se expresa en esta cuenta no son mis palabras, gracias🙏 pic.twitter.com/Dhq1YygJb8 — Pablo Herrera (@PHpabloherrera) April 17, 2024

El origen del polémico tuit

Esto, surgió justo luego que la comediante tuviera un cruce de palabras con la exministra Karla Rubilar, quien apoyó los comentarios realizados semanas atrás por el cantante, en contra del comercio ambulante y la delincuencia, en el programa “Todo va a estar bien”.

Ahí la exministra señaló que “yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante”, pero fue interrumpida por Mandel.

“Yo creo que sí quiso. Perdón, soy completamente opuesta aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Fue súper violento”, intervino directamente la comediante. “Quizás no lo dijo con las mejores palabras”, terció Pino, pero la humorista insistió en su visión del tema.

“Pero entonces que no lo diga porque fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres. Cuando dijo ‘con sus comidas de mierda’. Y eso a mí me pareció muy violento. Fue muy pedante. No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro igual en su declaración”, sentenció Alison.