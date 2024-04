¿Qué fue lo mejor y lo peor del reality? Fabio Agostini y Luis Mateucci se sinceran previo a la gran final de “Tierra Brava”

La noche de este domingo 21 de abril será clave para los programas de telerrealidad de Canal 13, ya que ese día fue elegido para que se dispute la gran final de “Tierra Brava” y comience además, el nuevo reality show de la señal privada, “¿Ganar o Servir?”.

En ese contexto, durante la noche de este jueves 18 de abril se conoció finalmente que quienes se enfrentarán para definir al ganador de “Tierra Brava” son el español Fabio Agostini y el argentino Luis Mateucci, los que en conversación con Publimetro.cl revelaron cómo se están preparando y qué fue lo mejor y lo peor para ellos del programa que termina este domingo.

En ese sentido, Fabio reveló que su preparación se centró en hacer harto ejercicio y bajar de peso para estar “más liviano”, misma decisión que tomó Mateucci quien pese a ya estar dentro del nuevo reality de Canal 13, se ha propuesto entrenar para llegar de la mejor forma posible a la final de “Tierra Brava”.

Fabio Agostini (Canal 13)

“No podía estar subiendo de peso para nada ni ganar más masa muscular porque si me pongo más grande va a ser contradictorio a la hora de hacer la prueba, he bajado un poco de peso, estoy más marcado, me noto más ágil, tengo más pulmón así que vamos bien”, dijo Fabio, quien agregó que ha tenido mucha ayuda de su amiga Pamela Díaz.

Por su parte, el pololo de Daniela Aránguiz indicó que “lo que estoy haciendo es entrenarme todos los días acá adentro y con una rutina bastante exigente. Yo soy el primero que se levanta, a las 6:30 o 7 de la mañana, y es ahí en donde parto con mis entrenamientos. Mientras todos duermen, yo me aplico para llegar lo mejor posible a la final de este domingo de ‘Tierra Brava’. Ocupo el patio, el patio de juegos y todo lo necesario. En ese sentido, estoy con la cabeza muy puesta en esto, pero también cuidándome y no haciendo esfuerzos innecesarios que puedan hacer que me lesione”.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de estar en “Tierra Brava”?

En tanto, al ser consultados sobre la experiencia de este reality show, Fabio Agostini aseguró que esta ha sido “la experiencia más loca de mi vida, donde he estado encerrado casi 4 meses con puros locos, me incluyo, yo también soy un loco más, sino no estaríamos ahí”.

Sobre esto, Luis Mateucci indicó que “si ya sentía que “¿Volverías con tu ex?” había sido mi reality show, éste lo fue mucho más. Me sentí cómodo, hice lo que quise, lo pasé bien y más encima llegué a la final. Si gano, todo sería más que perfecto, así que mi balance es muy positivo”.

Entre las cosas que quizá no fueron muy positivas, ambos mencionaron el estrés que significó estar encerrados durante cuatro meses, además de no poder controlar algunas cosas como las comidas, algo que para ellos en algún momento fue una dificultad.

Fabio Agostini y Luis Mateucci

Sin embargo, tanto Fabio como Luis destacaron la oportunidad del reality para darse a conocer y llegar a gente que no los conocía tanto.

“El apoyo del público hizo que fuese más fácil mi llegada a la final, porque me dieron a elegir con qué competidor ir al duelo. La verdad que no esperé que me eligieran a mí porque sé que hay mucha gente de Chile muy famosa y querida y que llevan tiempo en la tele y para mí era la primera vez y sé que tienen más público que yo aquí y no esperaba que me eligieran las dos veces”, apuntó Fabio Agostini.

Mientras que Mateucci se declaró feliz y preparado para enfrentar la final pese a estar ya dentro de “¿Ganar o Servir?”.

Luis Mateucci

“Me tiene muy entusiasmado esto de estar de época y ser un señor o un criado dependiendo de si uno gana las competencias es bien entretenido. Eso sí, uno nunca va a querer ser criado, debe ser demasiado trabajo, entonces hay un mayor incentivo para ganar las competencias físicas”, puntualizó Mateucci, reiterando que está más que preparado para la final del domingo.