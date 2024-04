“Se juntó con Gerardo”: Revelan encuentro de Carla Jara con expareja de Camila Andrade

“Carla Jara antes de grabar esta noche PH (Podemos Hablar) se juntó con Gerardo”. Con esas palabras Daniela Aránguiz reveló el supuesto encuentro que tuvo la exesposa de Francisco Kaminski junto a la expareja de Camila Andrade, ambos afectados con el romance de los animadores y compañeros de La caja de Pandora en La Red.

Según contó fue ella quien hizo el contacto, a petición de Jara.

“Yo fui la que le traspasó los teléfonos. No tengo certeza sí, esa reunión, esa junta, ese cafecito se materializó, pero sí, de que se hablaron, se hablaron”, desclasificó la exintegrante de Tierra Brava.

Camila Andrade y expololo

Además, ante la pregunta de cuál habría sido el motivo de la reunión, reveló que “Carla Jara fue la que me pidió le teléfono. Yo creo que para dejarle en claro, que sí Camila Andrade le fue infiel”.

“Esto fue ayer (miércoles), pero el lunes o martes les traeré más detalles de la conversación”, prometió Aránguiz.

“Yo estoy feliz por la Carla. Creo que este va a ser un nuevo despertar para ella. Supe que estaba en proyectos de grabar música. De volver hacer show, sus eventos. Grabar canciones, como lo hacía en Mekano. Que rico que la pena la esté pasando con cosas para ella y volviendo a lo que siempre ella fue”, destacó.

Aránguiz también lo pasa mal

Pero, Carla Jara no sería la única exMekano que habría sido dejada por su pareja. Puesto que según se reveló la tarde del jueves, Luis Mateucci habría puesto punto final al romance, tras sentirse atraído por su compañera de ¿Ganar o servir? Daniela Colett.

Tras esto, Aránguiz reveló al programa Que te lo digo que “el Luis no me ha hecho nada, nada. Al revés. Al Luis le están comiendo la cabeza dentro, para que pierda y gane Fabio. Y no se da cuenta, terrible de hueón”, fue para de lo que indicó en un mensaje de audio enviado a Sergio Rojas