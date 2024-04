“Mi ex tenía razón”: Jorge Valdivia y Maite Orsini disfrutaron juntos en el concierto de Karol G

Este viernes, Karol G dio el primero de los tres conciertos que realizará en el Estadio Nacional de Chile, en medio de la gira “Mañana será bonito”. Hasta allí llegó el “Mago” Valdivia, en compañía de su pareja, Maite Orsini.

El exfutbolista compartió un video en Instagram donde se le ve disfrutando del concierto de la artista colombiana junto a la diputada. De fondo suena “Mi ex tenía razón”, canción que se podría interpretar como un “palito” para su expareja, Daniela Aránguiz.

“Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices “mi amor””, canta la “Bichota” en el video capturado por el “Mago”.

Incluso, el exfutbolista cantó a viva voz una especial frase de la canción: “Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, se escucha decir a Valdivia, mientras enfoca a su pareja, la que también disfrutaba del show de Karol G.

Todo parece indicar que la relación entre Valdivia y Orsini va de viento en popa. Al menos así lo han dejado ver a través de sus redes sociales con diversas declaraciones de amor.

Incluso recientemente el exfutbolista se refirió a su pololeo con la diputada en una íntima entrevista con Revista Sábado. Si bien Jorge aseguró al medio que el inicio de su relación fue complejo, debido a su polémica separación de Daniela Aránguiz, con el tiempo se han fortalecido como pareja, compartiendo diversas actividades y momentos.

“Para mí, es enriquecedor hablar con personas como ella, que tienen otra perspectiva de la vida, hacen cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado. Ella tiene gustos e intereses muy distintos a los míos. La Maite, por ejemplo, toca piano y ukelele y a mí me encanta, puedo pasar horas escuchándola. También cantamos karaoke, tenemos nuestra música, y jugamos mucho al bachillerato”, contó Valdivia.

En ese sentido, el comentarista deportivo solo tuvo palabras de elogio para su enamorada. “Yo siempre que hablo de Maite lo hago desde el corazón, porque la quiero. Yo escuchaba mucho eso de que los políticos no trabajan, pero la veo en terreno, saliendo temprano, llegando tarde, cansada, a veces no come. Trabaja un montón y lo hace con convicción”, sostuvo.