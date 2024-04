“Siempre he sabido cómo es el carácter de Oriana...”: Gala Caldirola reacciona a primer frente a frente con su archirrival en “¿Ganar o Servir?”

Un encuentro televisivo que muchos amantes de los reality show esperaban era el que se pudo ver durante los primeros minutos del nuevo programa de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, donde Gala Caldirola y Oriana Marzoli se vieron las caras por primera vez tras años de o haber cruzado palabras, y donde se constató que la enemistad y mala onda sigue muy presente.

Y es que hay cosas que no cambian, y el primer cara a cara de Gala y Oriana dejó claro que los conflictos entre ambas estarán a la orden del día en la casa de “¿Ganar o Servir?”.

Así, el primer conflicto fue precisamente porque supuestamente Gala le había advertido a Fran Maira que no se juntara con ella, lo que irritó a Oriana, quien se fue con todo.

El esperado primer frente a frente de Gala y Oriana

“Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile”, le disparó Marzoli, mientras que Gala intentaba bajarle el tono a la discusión.

Sin embargo eso no quedó ahí, ya que tras la primera competencia, los conductores del espacio le ofrecieron a Oriana dejar de ser “sirvienta” si lograba decir 10 atributos positivos de su archienemiga, algo que claramente, no logró.

De esta manera, tras este primer encontrón, Gala señaló a Publimetro.cl que el reality “está siendo una experiencia súper intensa, llena de emociones negativas y positivas. Trato de tener armonía con todos y de ir descubriendo poco a poco las afinidades con las personas, pero no ha sido fácil”.

Gala sobre Oriana: “No sabía que iba a haber estos niveles de enojo”

En tanto, al ser consultada directamente sobre el frente a frente con Oriana, la española señaló que “este primer capítulo fue lo que todo el mundo esperaba, un caos, una explosión de emociones reprimidas desde hace 9 años. Sabíamos que no iba a ser un encuentro tranquilo. Pensé que estando más grandes iba a ser algo más tranquilo, no sabía que iba a haber esos niveles de enojo. Pero yo recordaba su personalidad, siempre he sabido cómo es el carácter de Oriana, sabía que iba a existían posibilidades de que pasara esto”.

Finalmente, sobre la prueba que se vio en pantalla donde tuvieron que quedarse dentro de un barril con hielo, Gala Caldirola apuntó que “fue súper dura porque no la había vivido nunca. Sentí un poco de taquicardia al principio, pero escuché al guía y respiré para controlar las sensaciones físicas, y me puse un objetivo claro en la mente, de cumplir la meta. Después de esto me siento súper poderosa. Pasar de una sensación de calor extremo al frío extremo es algo radical para el cuerpo y me tiene contenta haberlo logrado”.