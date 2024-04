“Encuentro que ahí él la cag***”: Neme se cuadra con Carla Jara y asegura que el responsable del quiebre fue Kaminski y no Camila Andrade

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler no quedaron indiferentes esta mañana a la nueva polémica de la farándula chilena, luego de entrar de lleno a comentar en el programa “Mucho Gusto”, de Mega, respecto de la separación matrimonial de Carla Jara por la infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade.

Con la convicción que el principal responsable de la crisis matrimonial entre la exfigura de “Mekano” y el rostro de La Red fue el propio Kaminski, Neme se declaró ante Doggenweiler como un férreo defensor de la decisión de Jara de contar su versión en el programa “Podemos hablar”, y aportó su visión crítica respecto de la postura de algunos usuarios de redes sociales que responsabilizaron exclusivamente del quiebre a la animadora de “Caja de pandora”.

Las críticas de Neme a Francisco Kaminski

“El otro día me junté con un amigo que tú (Doggenweiler) conoces, Luis Allende, el de las zapatillas, que también auspicia festivales, y me dice ‘tengo un video’. De Francisco Kaminski y Camila Andrade, porque él estaba ahí cuando pasó esto. Dijo que fue súper extraño todo, como que uno nota que no solamente es el piquito, era mucho más, como que había más contacto físico, me dijo Luchito. Y me dijo que este beso, fue un momento como que transmitieron mucha pasión”, inició el periodista, quien tras ello, insistió en que el único responsable del quiebre fue el comunicador.

“De verdad yo encuentro que ahí él la cag***. Perdón que lo diga tan chileno, porque tu mujer está viendo esto. ¿Cachai (sic)? Entonces, si la vai (sic) a hacer, por último, ten responsabilidad furtiva”, aseveró.

“Yo entiendo que cuando uno es pareja, igual, aunque se haya acabado la relación, lo que sea, uno tiene que cuidar un poquito al otro. Uno es responsable de las emociones del otro. Es muy humillante esto”, agregó Neme, convencido que Jara estuvo en lo correcto -desde su posición- en dar su versión al estelar de CHV.

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler comentaron el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski. Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", en Mega.

“Y yo digo una cosa. Mucha gente criticó a Carla Jara por haber ido al programa, o cobrar una suma de dinero. Mira, uno con su vida privada puede ocultarla y mantenerla privada, o transarla. Nadie puede decirle a Carla Jara qué es lo que tiene que hacer o no. Ella sabe lo que tiene que hacer”, puntualizó Neme, quien luego que Doggenweiler cuestionara la belleza de Kamisnki para que dos mujeres se interesaran en él, salió en defensa de Andrade por el ataque recibido en redes sociales.

“Tendrá su gracia el hombre. No sé. Lo que yo no estoy de acuerdo es que las críticas vayan hacia ella. Y yo no la estoy defendiendo a ella, y si ella también tiene una relación y fue infiel, no tengo idea porque yo no cacho bien quién es ella. Pero yo creo que el responsable de la situación de Carla Jara es él. Él tenía el compromiso afectivo con Carla Jara”, explicó.

“Yo he leído a mucha gente en redes sociales, de una manera bastante machista, me parece, y muy conservadora, apuntar los dardos a Camila Andrade. ¿Quién sella un compromiso emocional con Carla Jara? ¡Kaminski!”, insistió el periodista, que de todos modos fue claro para indicar que en estos casos es mejor ser un observador más que un inquisidor.

“Uno ha visto tanta cosa, por eso es que no hay que meterse, porque después uno se mete y los incumbentes se arreglan y uno queda como el ajo. Pero Latife me dijo que las cartas dicen que, porque yo le creo a Latife, que ella no lo va a perdonar. Esta fue la última vez y además Latife dice, lo pueden revisar en mi Instagram, porque ahí está el programa que hacemos, así que yo no estoy mintiendo, que a ella le viene un nuevo amor”, contó.

La defensa de Neme a Carla Jara

“Ella es una niña muy linda, es una niña frágil, es una niña que está pasando por un dolor, y es una niña que quizás a muchos hombres les gustaría estar con ella”, reflexionó el conductor del matinal, quien no dudó en afirmar que la exMekano “fue valiente” al contar su verdad de la separación por la infidelidad de su esposo.

“Creo que fue valiente. Más allá de (...) mira, yo me voy a mojar el potito por Carla Jara. Yo creo que Carla Jara fue bien valiente en haber ido al programa, más allá de la suma que le pagaron y todo. Pero haberse sentado ahí no es fácil. Reconocer que te han engañado, que te han mentido. Detrás de esa entrevista debe haber mucho dolor, y mucha frustración por un proyecto”, afirmó Neme, quien sobre el final de su comentario definió la separación de Kaminski con la canción de Laura León “Dos mujeres, un camino”, que en esos momentos se escuchaba en el estudio de Mega.

“Dos mujeres, un Kaminski (...)”, entonaron ambos, no sin antes que Neme dijera que Andrade no era la culpable del quiebre porque ella “no tiene compromiso alguno con Carla Jara”.

“Cuando estás en una relación de pareja, y se lo digo a toda la gente, es responsable por uno pero también en parte por el estado de ánimo y los sentimientos del otro. Si la historia es tal y como suena, tú Francisco Kaminski no fuiste afectivamente responsable con Carla Jara. Nadie te obliga a amarla por el resto de la vida, nadie puede estar atado a quien no quiere. Las cosas hay que hacerlas con cierto cuidado, con cierta clase y ya está”, cerró.