“Nunca fue para mí”: Gala Caldirola desclasificó para quién era la frase “me saliste bastante tímida”

La española Gala Caldirola desclasificó el origen de la célebre frase “me saliste bastante tímida”, la cual se le atribuyó históricamente a su persona, pero reveló que ella no habría sido la destinataria de las palabras emitidas por su exmarido Mauricio Isla.

Así lo contó la española en el nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?, cuando conversaba con sus compañeros de encierro.

“Eso nunca fue para mí, se lo dijo a otra chica. Esta chica malintencionada quiso vender (las capturas de la conversación) para que la gente pensara que eran para ella cuando estaba conmigo, y así dejar mal a Mauro”, contó.

Además, agregó que producto del chantaje, decidió hacer creer que la frase era para ella y así, no darle en el gusto a la otra mujer.

“Eran de antes de estar conmigo, entonces como no le quise dar en el gusto, y me hice la tonta, dejé que todo el mundo pensara que era una frase para mí”, sentenció.

Poeta del relato confesó virginidad

Durante la misma conversación, el relator deportivo, José Ángel González, confesó que no tiene una vida sexual activa y que en ningún momento de sus 34 años ha mantenido una relación de pareja.

“Nunca he tenido pareja, pero conocer gente es complejo. Tinder me salió una vez, y lo tuve como seis meses. Esto lo sabían sólo mi papá, mi mamá y como tres primos, pero para poder haberlo dicho acá es porque ya no es tema”, indicó el Poeta del relato.

“Eres especial, yo creo que eres demisexual igual que yo. Cuando llegue alguien lo vas a sentir, la otra persona también, y te vas a dar cuenta altiro, esas conexiones son casi sin hablar. Cuando tú salgas de acá vas a tener cantidad de mujeres”, le comentó Blue Mary.

Por su parte, Mariela Sotomayor agregó que “lo encuentro curioso, pero también súper respetable. Eso es lo importante”. “Yo lo encuentro natural, porque a él nadie lo obliga”, acotó Gonzalo Egas, intentando bajarle el perfil.