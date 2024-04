Daniel Valenzuela se refiere a su expareja Camila Andrade por polémica con Kaminski y Carla Jara: “Trabaja en esto, no puede desaparecer tanto tiempo”

Hace varios años atrás el animador de radio y televisión, Daniel Valenzuela, tuvo una relación con Camila Andrade, con quien incluso vivió, motivo por el cual fue consultado sobre su opinión de la polémica por la supuesta infidelidad que protagonizó su expareja y que habría sido la causal del término del matrimonio entre Carla Jara y Francisco Kaminski.

Al respecto, Daniel Valenzuela indicó en el programa “No es lo mismo” de Tevex que dificilmente podría tomar postura por alguno de los involucrados, aunque apuntó que Camila Andrade no puede estar fuera de pantalla tanto tiempo porque ella trabaja en televisión.

“Camila también trabaja en esto, vive de sus redes, tampoco puede desaparecer tanto tiempo. Kaminski lo mismo. Y Carla Jara tiene todo el derecho a hablar y opinar”, indicó Daniel Valenzuela.

Defendió el derecho de Carla Jara de contar su versión

En tanto, al ser consultado sobre las críticas que ha recibido Carla Jara por haber ido al programa PH de Chilevisión a contar su versión de lo ocurrido con Kaminski y Camila Andrade, el animador indicó que los tres involucrados tienen todo el derecho de entregar sus opiniones donde lo estimen conveniente.

“Hoy critican a la Carla Jara porque fue a dar su testimonio… ¿Qué les importa?”, dijo Valenzuela, agregando que “Monserrat Álvarez condenándola porque habló en un programa. Que haga y que cobre lo quiera… ¿Cuál es el problema?”.

En tanto, sobre Camila Andrade añadió que “animamos juntos Dichato hace poquito y ahí estaba su pololo, conocí a Gerardo Zavala. Un tipo súper simpático, de Concepción, buena onda (...) Es tan difícil hablar de estos temas tan personales, cuando hay algún vínculo, opinar desde afuera, yo lo viví”.

Finalmente, Daniel Valenzuela puntualizó en la publicación de sus dichos en el Instagram de Tevex que “defendí a Carla de que asista a programas. Pero ojo. No tome postura por nadie. No podría si no conozco de manera personal todas las versiones. Y se lo complejo que es, y lo gratuito que es opinar. Solo defiendo que cualquiera de los implicados puede contar su versión donde y como lo estime”.