“Habíamos llegado a un acuerdo”: Daniela Aránguiz contó en PH los motivos del quiebre de su relación con Luis Mateucci

Durante la noche de este viernes 26 de abril se podrá ver en pantalla la extensa y profunda entrevista que dio Daniela Aránguiz en el programa Podemos Hablar (PH), donde abordó diversos temas en conversación con Julio César Rodríguez.

En la oportunidad además de mencionar el conflicto que actualmente tiene en tribunales con la actual pareja de su exmarido Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini, también abordó el reciente quiebre de la relación que mantenía con el modelo argentino Luis Mateucci.

De acuerdo a lo que había trascendido hace unos días, la relación que mantuvieron incluso dentro del reality show “Tierra Brava”, había terminado luego de una llamada telefónica de Mateucci, lo que habría dejado muy afectada a la actual panelista de farándula.

Relación con Mateucci no terminó por teléfono

Sin embargo, al ser consultada por los motivos del quiebre con el modelo argentino, Daniela Aránguiz explicará que la relación no terminó por teléfono como trascendió.

“Yo de este hombre no tengo nada que hablar, nada que hablar malo. Luis para mí fue un pilar fundamental para no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera, a sentirme joven de nuevo, a salir a bailar… me sentía feliz, muy feliz y fui muy feliz con él y me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria”, indicó Aránguiz.

En tanto, sobre el quiebre apuntó que “nosotros habíamos llegado a un acuerdo desde antes. Te voy a decir algo cuando uno tiene una amistad más que una relación, es super bueno, tú me estás hablando de proyectarme y yo no quiero proyectarme a futuro con nadie, yo quiero pasarlo bien”.

En ese sentido puntualizó que “yo ya me proyecté en lo que me debía proyectarme, no quiero tener una familia, yo quiero tener un pololeo, un su cosita, su rayita en el agua, yo quiero pasarlo bien y vivir, lo que no viví nunca y no sé en que momento me vi envuelta en esta relación… y yo lo quiero muchísimo”.