“Me gustan los chicos malos...”: Daniela Colett ingresará en los próximos días a “Ganar o Servir”

Luego que trascendiera que el argentino Luis Mateucci estaría deslumbrado con ella al interior del nuevo reality show de Canal 13, “Ganar o Servir”, finalmente este viernes se confirmó que pronto se verá en pantalla el ingreso de la brasileña Daniela Colett a la casona ubicada en las afueras de Lima, Perú.

PUBLICIDAD

En conversación con Canal 13 antes de ingresar, Daniela Colett -que estuvo casada con el futbolista chileno Eduardo Vargas con quien tuvo tres hijos y se divorció en 2021- dio cuenta de varios aspectos de su vida, señalando entre ellas que sufrir por amor ha sido una constante en su vida.

“La gente me conoce nada más porque soy la ex esposa de Eduardo Vargas, pero yo creo que se pueden sorprender mucho conmigo”, adelantó Daniela Colett.

Recomendado

“Me gustan los chicos malos”

Tras su separación, el año pasado Daniela se convirtió en empresaria, instalando una marca de ropa de playa y fitness, además de una aplicación de manicure a domicilio. También inició un mediático romance con Giovanni Dopico, actor brasileño de 26 años, con quien duró seis meses.

Sin embargo, Daniela aseguró que es una constante en su vida el sufrir por amor. “Siempre me pasa eso con los hombres, me entrego mucho, soy muy intensa, muy profunda, y después me pasan cosas malas y sufro. Tengo un estilo bien peculiar de hombres... me gustan los chicos malos, todos hombres fuertes, tatuados y morenos. Es cosa de ver a mi ex marido. Y sé que con ellos la voy a terminar pasando mal, pero me entrego igual”, confesó, agregando que se define como “una mujer segura, celosa, pero no tóxica”.

Y justamente debido a esa intensidad es que no descartó enamorarse en “Ganar o Servir”. “Si veo a un chico que sí me gusta, de mi estilo y que me agrade, obviamente pueden pasar esas cosas. A mí me conquistan por la forma como me tratan: si me tratan muy bien y si veo que la persona está tratando de conquistarme, me empiezo a enamorar”, admitió.

En tanto, sobre la temática del reality show, Daniela Colett no ocultó sus ganas de ganar y competir. “Quiero ganar, porque soy muy deportista y súper competitiva. Tengo facilidad con los deportes, empecé a surfear hace seis meses y aprendí muy bien, también hago skate y beach tennis. Y soy de signo Leo, entonces también tengo la competencia en mi sangre. Creo que puedo llegar muy lejos”, aseguró.