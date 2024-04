Vanesa Borghi publicó un emotivo mensaje a un año de ser internada por complicaciones en su embarazo

Hace una semana, la modelo argentina Vanesa Borghi sorprendió con una bonita noticia, que era esperada por muchos: su nuevo embarazo junto a su pareja Carlos Garcés. Ella hizo público esta buena nueva en su cuenta de Instagram con un tierno video con Carlos mientras acariciaban el vientre de la exchica “Morandé”.

Vanesa lucía un ajustado vestido naranjo que marcaba su naciente vientre. “¡Felices! Se agranda la familia”, escribieron. Ellos sonreían de oreja a oreja mientras acariciaban el vientre de Borghi. La feliz pareja se besó y cerró el video con una sonrisa a la cámara que los grababa en este tierno momento.

El emotivo mensaje de Borghi

Este viernes, Vanesa Borghi publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, que recordaba el complejo momento que vivió hace exactamente un año, cuando fue internada de emergencia por complicaciones con su embarazo anterior. En mayo del año pasado, Vanesa Borghi pasó un difícil momento después de que sufrió la pérdida de la hija que estaba en su vientre a los seis meses de gestación, la pequeña bautizada como Clara.

“Hoy es un día de múltiples sentimientos y sensaciones. El año pasado en esta fecha me internaba para luchar por la vida de nuestra Clara, es imposible no acordarme de ese momento, la ilusión por sobre todo antes de pensar que algo saldría mal. Confiada en que saldríamos adelante juntas, pero la vida quiso que al pasar las semanas ya no continuarás con nosotros, al menos físicamente”, escribió Vanesa tras publicar recientes imágenes que muestran su abultado vientre.

“Porque jamás te olvidaremos, estás en nuestro corazón y mente día a día. Te Amamos Clara, ¿Y porque digo mezcla de sentimientos? Porque a pesar de lo doloroso que fue perder a nuestra bebé, tenemos esperanza de que esta vez saldrá todo bien. Esta foto es de hace unos días atrás, estamos ansiosos, con miedo, pero también con mucha ilusión”, cerró.