“¡Se agranda la familia!”: Vanesa Borghi anunció que está esperando un hijo con Carlos Gárces

La modelo argentina Vanesa Borghi entregó una espectacular noticia durante la mañana de este sábado, está nuevamente esperando un bebé junto a su pareja Carlos Gárces.

Ella anunció esta buena novia con un tierno video de ella caminando en la playa de la mano con su novio, Vanesa lucía un ajustado vestido naranjo que marcaba su naciente vientre. “¡Felices! Se agranda la familia”, escribieron.

Ellos sonreían de oreja a oreja mientras acariciaban el vientre de Borghi. La feliz pareja se besó y cerró el video con una sonrisa a la cámara que los grababa en este tierno momento.

La publicación se llenó de lindos comentarios deseándole lo mejor a Vanesa en este nuevo proceso de su vida. “los felicito, te adoro! Serás una increíble mamá”, escribió la influencer Ignacia Antonia; “¡Qué linda noticia!”, comentó la actriz Peka Parra; “¡Felicidades!” publicó Eduardo de la Iglesia; entre otros famosos que celebraron el anuncio del embarazo de Borghi.

“Siempre te amaré”

En mayo del año pasado, Vanesa Borghi pasó un difícil momento después de que sufrió la pérdida de la hija que estaba en su vientre a los seis meses de gestación, la pequeña bautizada como Clara.

En el aniversario de la fecha en que se enteró que estaba embarazada de Clara, Vanesa Borghi escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Siempre te amaré y recordaré como me entregaste los seis meses más lindos de mi vida. No hay día que no piense en ella, siempre desde el amor. Mucha fuerza a todas las familias que han pasado por algo similar”.

Con el paso de los meses, las personas en redes sociales le han preguntado si es que está en sus planes volver a intentar quedar encinta junto a su pareja. Ella fue consultada sobre su sentir con esta inquietud que se ha repetido entre sus seguidores.

“Sé que las personas no preguntan con mala intención, sino sólo desde querer saber si lo volveremos a intentar. Incluso cuando Clara falleció muchos comentarios eran ¿ya tendrás otro bebé? y sé que eran amor, pero quizás esas personas nunca vivieron ese duelo. Entonces, trato de tomarlo de quien viene sin verlo de mala manera”, cerró.