“Es peligroso, puede llegar a matarte”: Ruth Gamarra debió operarse de urgencia en Paraguay por problemas a la cadera

“No saben lo que he sufrido estos meses (...) ya no podía más”, sinceró este lunes la paraguaya Ruth Gamarra, exintegrante de “Mekano” que hace algunos días sorprendió a sus seguidores de redes sociales al dejarse ver desde una sala de hospital.

No era un habitual procedimiento estético del que varias mediáticas e influencers llenan sus plataformas, sino más bien una delicada cirugía para corregir su cadera, afectada de por necrosis que comprometió las cabezas femorales de sus glúteos.

La urgente cirugía de Ruth Gamarra

“No puedo caminar hace dos meses por culpa de esta lesión. Esto es resultado de un procedimiento”, revela la paraguaya a lun.com, medio donde expuso el drama que padeció por meses y que de urgencia, la obligó a operarse en su país.

“Me iba a achicar las pechugas en 2021 y no lo hicieron porque tenía unos quistes. Entonces, como tenía todo pagado, le dije al médico, de estúpida porque me arrepiento, que me pusiera grasa en los glúteos. Me dijo que tenía que engordar. Esperé tres semanas. Me fui a Brasil, engordé, me sacaron tres litros de grasa y me la pusieron en los glúteos”, inició una más que arrepentida Gamarra, por los devastadores resultados de una cirugía que bien pudo haberse evitado hace tres años.

“Parece que mi cuerpo rechazó la grasa, pero lo peor es que hoy me vengo a enterar, gracias a otro cirujano conocido mío en Paraguay, que en vez de ponerme la grasa sobre ésta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso, puede llegar a matarte. Mi cirujano me preguntó cómo estaba viva”, agregó muy preocupada la exfigura de “Mekano”.

“Por culpa de todo ese procedimiento (cirugía de glúteos) descubrí que tenía necrosis en las dos cabezas de mis femorales. En el lado izquierdo, tengo todavía partes blancas. El lado derecho está en etapa tres, es decir, ya no llegaba sangre a mi cabeza femoral. Hace dos meses que estoy cojeando. Lloraba del dolor en Chile”, dijo Ruth, quien incluso tuvo que dejar de lado sus proyectos televisivos para ocuparse de su salud.

“Justo empezaba el 15 de abril mi programa de emprendedores con el José Viñuela. Yo estaba esperando el Día de la Madre para venir a operarme, pero no pude esperar. Gracias a Dios, estaba un médico chileno experto en cadera, Leopoldo Parada. El viernes urgentemente me preguntaron si estaba en ayuna porque él me podía operar porque se volvía este sábado a Chile”, contó.

Opens in new window Ruth Gamarra. Fuente: Instagram @ruthgamarra.

“Él me atendió con el médico paraguayo Fidel Gómez. Me pusieron un implante de células madre en la cadera derecha. Gracias a esto me dicen que a lo mejor no es necesario que me opere la otra porque no está en etapa tres, como la derecha. Que si no lo hacía, debía recurrir al titanio. No había otra solución”, puntualizó.

“No saben lo que he sufrido estos meses. Sólo la gente con la que trabajo sabía que ya no podía caminar. Ya no podía más. Ahora, gracias a Dios, estoy con mi mamá que me está cuidando. Me quedará acá (Paraguay) con ella, porque en Chile estoy sola. Mi hija se fue a vivir a California. No tengo quién me ayude”, explicó.

“Un día estaba en mi departamento y me dolía estando acostada, tuve que llamar al conserje para que me llevara al baño. Acá estoy con mi familia, con el apoyo de mi madre y mis hermanas, lo que me sube el ánimo. Ahora estoy feliz, pero ayer estaba llorando. No podía entender esta nube negra, no podía trabajar, el dolor era insorportable”, finalizó.