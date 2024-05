¡Lo que estábamos esperando!: Adelantan feroz pelea entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren en “¿Ganar o servir?”

Lo adelantaron en el primer capítulo del reality show, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado” y por fin será emitido por la señal de Canal 13: la feroz pelea entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren en el comedor de la casa que ha generado una gran expectación.

Este conflicto se viene cocinando desde hace unos capítulos, todo comenzó después de que la periodista de farándula se convirtió en sirvienta tras la decisión de la ganadora del equipo “Resistencia” en la prueba individual.

Cindy Nahuelcoy al sacar el primer lugar entre las mujeres del grupo perdedor, le quitó el lugar a Mariela y se convirtió en señora, desplazando a Sotomayor al lado de la servidumbre. Esto enfureció a la comunicadora de la reconocida voz que narró muchas notas de “Primer Plano”.

El primer conflicto con Recabarren

Ahí comenzaron los roces con sus compañeras, después un intercambio de palabras con Blue Mary intensificaron esta mala onda, la cual tuvo su punto álgido cuando se enfrentó Camila Recabarren con Mariela tras una actividad de puntería.

La exMiss Chile la enfrentó, gritándole: “Te juro que te vas a arrepentir de meterte conmigo, ¿crees que te tengo miedo? Porque en farándula andai hablando hue…?”

“Ordinaria, compórtate como una persona de tu edad… Te querí meter con los periodistas de farándula, y ¿cuánto te hemos dado a ti?”, le gritó Mariela de vuelta mientras estaba siendo consolada por otros compañeros.

Finalmente, Camila entonces le contestó que “La vas a pasar terrible de mal si me vienes a amenazar…. Para hacer farándula se hace la chora, pero aquí se ven los gallos”.

La segunda patita

En el avance del noveno capítulo del reality que se emitirá esta noche, se ve a los señores sentados en la mesa mientras que los sirvientes están a sus espaldas, y Amanda a un costado. Ahí es cuando Mariela estalló.

“Para la huea Camila, esta vez no te voy a tener paciencia”, le dijo de entrada. “Uh qué miedo. Mira como tiemblo” respondió la exMiss Chile, mientras que Mariela apuntaba a otra compañera que se estaba riendo, presuntamente Faloon Larraguibel.

Las provocaciones de Camila seguían, y Mariela se hartó. “¿Qué creí tu hueona que porque yo lloré un día tú y tu grupo de amigas me van a hueonas todos los días? Muy equivocadas están ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido sentir mal en la vida? Están muy equivocadas”, lanzó.

“Soy una hueona muy buena onda pero cuando me huevean se encuentran conmigo, y van a tener que estar a la altura para responder ¡Se acabó esta huea!”, gritó Mariela mientras se iba. Una de sus compañeras le preguntaba qué le pasaba y Sotomayor contestó: “¡Cállate hueona! ¡Cínica de mierda!”. Todo esto se verá en el próximo capítulo de “¿Ganar o servir?”.