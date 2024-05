“Esto es un escándalo de proporciones”: JC Rodríguez y Monserrat Álvarez piden indignados que las autoridades den respuestas por conscriptos en Putre

Absolutamente indignados y pidiendo a las autoridades del Ministerio de Defensa y del gobierno que se pronuncien, reaccionaron durante la jornada de este viernes 3 de mayo los conductores del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, luego que madres de los jóvenes conscriptos que participaron en la fatífica marcha a Putre relataran parte de lo ocurrido.

El la oportunidad, las madres de los jóvenes -uno de los cuales falleció por lo dura de la marcha que fueron obligados a realizar sin tener los medios correctos para hacerlo-, pidieron entre otras cosas que se les permita hablar libremente con los conscriptos que sobrevivieron y que están aislados por el Ejército.

En ese contexto, Julio César Rodríguez indicó que “esto es un escándalo de proporciones, por qué estos jóvenes no están en sus casas, con sus padres, siendo protegidos por sus padres, por qué estan aislados”, señaló indignado el conductor del espacio.

En el transcurso del programa, se reveló además que uno de los conscriptos sobrevivientes intentó atentar contra su vida durante la madrugada producto de lo que vivió, mientras que a otro se le tendría que amputar una de sus extremidades por el frío al que estuvo expuesto en la marcha.

“Los que somos papás creo que encuentran esto inhumano, esto se divide en pacientes que están enfermos y deben estar en cuidado de los médicos, no de los militares y los que están sanos deben estar al cuidado de sus familias, no de los militares, no son personas que hayan hecho un daño a nadie, se presentaron a hacer su servicio militar, pasaron un frío extremo, que alguien reaccione, no pueden seguir aislados”, añadió JC Rodríguez.

Por su parte, Monserrat Álvarez, visiblemente afectada por los relatos de las madres que buscan información sobre sus hijos y con quienes no han podido hablar directamente, indicó que “es imposible que supuestamente aislados, un chico haya querido quitarse la vida por lo que pasó, es inaceptable lo que está pasando, las familias reciben información a gotera, sin saber lo que sucedió, estamos viendo que hay un montón de chicos con un trauma y que además estan encerrados y atemorizados, están con problemas de salud muy complicados”.

A lo anterior apuntó que las autoridades “no están entendiendo lo que ocurrio o quieren bajarle el perfil, acá hay que hacer una investigación judicial, hay que establecer responsabilidades, las víctimas están sufriendo, la autoridad tiene que dar otra señal, esto no es suficiente”.