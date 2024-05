“No puso ninguna condición”: Julio César Rodríguez anticipa entrevista a Francisco Kaminski en PH

Sin duda una de las entrevistas más esperadas por los amantes de la farándula es la que el animador de radio y televisión, Francisco Kaminski dará este domingo al periodista Julio César Rodríguez, en Podemos Hablar (PH) en Chilevisión, en la que se espera que aborde en profundidad el polémico quiebre de su matrimonio con la exchica Mekano, Carla Jara.

Esta conversación con JC Rodríguez se da luego que hace un par de semanas estuviera en el mismo espacio televisivo la propia Carla Jara, quien lo acusó de haber sido infiel con su excompañera de labores en La Red, Camila Andrade, agregando que los mensajes que daban cuenta del hecho los encontró su pequeño hijo durante un viaje familiar a Brasil.

Así las cosas, durante el cierre del matinal de este viernes, Julio César Rodríguez mostró un anticipo de la entrevista señalando que “Francisco Kaminski no puso ninguna condición, él se sentó a contestar todas las preguntas”, indicó el conductor del espacio.

Kaminski reconoce que “mi hijo no me habla”

En el adelanto de la conversación de JC Rodríguez con Kaminski en PH, se puede ver un momento en el que el animador de radio y televisión se emociona y se observa afectado al indicar que tras el quiebre con Carla Jara, también se dañó su relación con el hijo de ambos, Mariano, calificando esto como lo que más le ha provocado angustia.

“Lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla”, detalló Francisco Kaminski en la conversación que podrá verse en pantalla este domingo 5 de mayo a las 22:30 horas.

El programa Podemos Hablar irá dos veces a la semana a partir de este domingo, instancia en la que además de Francisco Kaminski están invitados Daniela “Chiqui” Aguayo, Iván Arenas y Constanza Capelli.