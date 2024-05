¿Cobarde, hipócrita, mentiroso?: La preguntas sin filtro de JC a Kaminski en Podemos Hablar

¿Cobarde, hipócrita, mentiroso, winner? es parte de las preguntas que se le escucha decir a Julio César Rodríguez a Francisco Kaminski en Podemos Hablar, programa que saldrá emitido este domingo por CHV. Ahí, contará “su verdad” respecto a su quiebre matrimonial con Carla Jara, donde en primera instancia aseguró que no había una tercera persona involucrada.

“Eliminaste mensaje” y “¿estás con una relación formal con Camila Andrade”, son otras de las consultas que le realiza el animador a quemarropa, según se ve en el adelanto publicado en las redes sociales.

“¿Estás enamorado de Camila hoy en día?”, continúa Julio César, sin darle ningún respiro y estrujando al máximo los siete millones de pesos que, supuestamente, se le habría pagado al exconductor de Caja de Pandora de La Red, espacio donde precisamente habría surgido su romance extramarital con quien era su compañera de trabajo.

Kaminski, por su parte, responde en el avance que “si hay un culpable en todo esto, creo que soy yo. No le fui infiel de acto a mi señora, dejé pasar el tiempo”, es parte de su defensa.

La conversación con JC Rodríguez se da luego que hace un par de semanas estuviera en el mismo espacio televisivo la propia Carla Jara, quien lo acusó de haber sido infiel con su excompañera de labores en La Red, Camila Andrade, agregando que los mensajes que daban cuenta del hecho los encontró su pequeño hijo durante un viaje familiar a Brasil.

Kaminski reconoce que “mi hijo no me habla”

En el adelanto, además se ve a Kaminski reconocer tras su desliz amoroso y separación de Carla Jara, su hijo le cerró las puertas.

“Lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla”, detalló en la conversación que podrá verse en pantalla este domingo 5 de mayo a las 22:30 horas.

Los demás invitados son Daniela “Chiqui” Aguayo, Iván Arenas y Constanza Capelli.