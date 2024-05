Faloon va con todo contra Oriana y asegura que no quiere que se vaya de “¿Ganar o Servir?”: “Para seguir diciéndole todas las cosas que es”

Sin duda, cuando Canal 13 confirmó que Oriana Marzoli sería parte del reality show “¿Ganar o Servir?”, muchos anticiparon que se venían varias peleas de antología, especialmente con su antigua archienemiga, Gala Caldirola. Sin embargo, los principales encontrones de la venezolana-española no han sido con Gala sino que con Faloon Larraguibel, con quien se han mostrado los dientes más de una vez.

PUBLICIDAD

De hecho, una de las peleas más recientes ocurrió en el capítulo emitido durante la noche de este miércoles, donde Oriana debía bañar a Faloon en su rol de sirvienta, instancia en la que al pasarle una piedra pómez en los pies habría sido muy brusca, lo que la chilena hizo ver, desatando gritos y reclamos.

Recomendados

Justamente este episodio fue explicado por la propia Faloon a Publimetro.cl, indicando que “cuando a ella le tocó ser mi sirvienta yo le dije que me pasara una piedra pómez en el pie y ella me tomó muy fuerte el pie y empezó a pasarme la piedra pómez por la uña y por el empeine, por la piel, y eso me estaba lastimando. Entonces yo le dije ‘Oriana, me estás lastimando, suéltame’, y ella continuaba y me apretaba el pie, me estaba pasando esta piedra súper fuerte y no me hizo caso”.

A esto agregó que “como yo le quité mi pie, ella dijo que yo había sido violenta y le había pegado una patada, cosa que en verdad no fue así. Esta mina siempre quiere hacerse la víctima y tratar de dar vuelta la situación a beneficio de ella. Yo no le hice nada, no sé por qué empezó a decir que yo le había pegado”.

Pese a todo, Faloon no quiere a Oriana fuera del reality

“Ella dice que todos la violentan, pero ella es una mujer súper violenta, porque a mí sí me estaba lastimando el pie, pero eso no lo dice” acotó sobre ese hecho puntual la exconductora de Zona Latina.

Con todo, los encontrones con Oriana Marzoli no comenzaron ahí. Al ser consultada sobre cuándo empezó la mala onda, Faloon Larraguibel indicó que la empezó a molestar por haber saltado sobre una cama.

“El primero fue cuando nos empezó a molestar, porque nosotros habíamos ganado la competencia de grupo y empezamos a saltar encima de la cama con zapatos, y eso no le gustó. Y nos empezó a decir mil cosas, que no podíamos hacer eso, que éramos ordinarias, que éramos cochinas, entonces como que ahí empezó la mala onda”.

Pese a todo, Faloon aseguró que no quiere que Oriana salga del reality, puntualizando que no la sacaría: ”No, que se quede, que haga su show, porque yo le voy a responder igual. Quiero tenerla aquí para seguir diciéndole todas las cosas que ella es”.