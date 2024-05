“Está en un ciclo que es un periodo de consecuencias”: Kenita Larraín analiza a Francisco Kamiski y asegura que “la embarra desde la ingenuidad”

“Recién en 2026 vienen cosas nuevas. Está en un ciclo que es un periodo de consecuencias”, aseguró la numeróloga Kenita Larraín en el programa web “La hora de tu podcast” de Willy Sabor y DJ Lolito, donde analizó la fecha de nacimiento de Francisco Kaminski y la situación que vive tras la ruptura de su matrimonio con Carla Jara.

En esa instancia, Kenita Larraín -que actualmente se encuentra alejada de la televisión- señaló que Kaminski está pasando por momentos difíciles principalmente porque él se abandonó. “Tiene que partir mirándose él porque él se abandonó, y obviamente ahí uno puede hacerle daño a las personas que lo quieren”, indicó.

En ese sentido, la numeróloga también analizó las “funas” que ha recibido el animador de radio y televisión luego que se conociera que terminó con Carla Jara cuando estaba comenzando a coquetear con su actual pareja, Camila Andrade, de quien su ahora exesposa siempre sospechó.

“Me imagino que él debe sentir como súper violento, obviamente que lo funen a uno es bastante violento, es lo más parecido a cuando alguien habla de bullying, es como todos contra uno, independiente que ese uno se haya mandado embarradas o aciertos”, señaló Kenita.

Larraín agregó en ese sentido que “desde ahí yo creo que este año va a seguir en esta misma energía, también posicionándose en la familia. Él tiene aspectos que no le veo una mala intención, tiene un aspecto que es como bien niño”.

“Hay un número que sale que es como el síndrome de Peter Pan, que no tiene mala intención, si no que la embarra derrepente -a lo mejor después me van a andar funando a mí- pero la embarra desde la ingenuidad”, señaló.

En ese sentido, profundizó añadiendo que “hay hombres que son inmaduros, hay que ir a la infancia, revisar qué pasó, por lo que se ve si hay números acá donde él tiene que trabajar de niño, de la percepción de la idea del abandono. Lo trae ancestralmente, entonces desde ahí no es raro que él a veces tienda a repetir ciertos patrones”.

Finalmente, Kenita pronosticó que Francisco Kaminski saldrá de la crisis que está viviendo, pero recién se estabilizará en 2026.

“No lo hace tomando conciencia o tratando de hacer daño, son aprendizajes que va a tener que hacer, en 2025 también se ven procesos en los que va a cerrar ciclos, recién en 2026 se ven como cosas nuevas, quizá una nueva relación. Este año y el próximo vienen aprendizajes y yo creo que más de los que ha vivido hasta ahora, está un ciclo que es un periodo de consecuencias (...) Él tiene todas las herramientas para salir de esta crisis en la que está, le queda todavía, pero va a salir, cuando lo haga, va a salir fortalecido”, auguró la numeróloga.

Revisa aquí lo que dijo Kenita Larraín sobre Kaminski: