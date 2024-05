“Ni si quiera se dieron el tiempo...”: Roberto Cox acusa hostigamiento de seguidores de Naya Fácil

El periodista de CHV, Roberto Cox, realizó sus descargos contra los seguidores de Naya Fácil, luego de recibir una ola de insultos en sus redes sociales tras dar su opinión sobre la actitud que tuvo la influencer cuando fue asaltada junto a su pareja.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió la noche del miércoles en la comuna de San Miguel, donde Naya dio cuenta a través de un live de Instagram que había sido víctima de una encerrona, transmisión online que ella utilizó como una forma de pedir ayuda a sus “facilines”, debido a la gran cantidad de seguidores que tiene en su red social.

Sin embargo, esto le causó curiosidad al conductor de noticias quien explicó que a él jamás se le ocurriría realizar un live tras un robo, lo que generó un intercambio de palabras con su compañero de matinal Julio César Rodríguez, quien le aclaró que lo que hizo Naya fue más como una forma de advertir que estaba en peligro, más que querer “hacerse famosa”.

Pero, además de recibir la explicación de JC, también fue invadido con los comentarios no tan buena onda de los “facilines”. Incluso, la propia Naya lo acusó de “clasista”, al no cuestionar cuando el estilista Jean Bohus también hizo un live cuando le robaron el vehículo y lo hirieron con un arma blanca.

Roberto Cox explica comentario sobre Naya Fácil

“Me gustaría saber dónde estuvo el clasismo en mi comentario. A mí me sorprende la gente que comparte absolutamente toda su vida en redes sociales. Son libres de hacerlo, pero me llama la atención, porque no dejan espacio para la intimidad”.

Además, tras aclarar que para el robo que sufrió el estilista en el sector oriente él se encontraba de vacaciones y por eso no opinó nada, dejó en evidencia los mensajes que recibió de los cibernautas.

“El problema está en lo que vino después. Te empiezan a funar e insultar. Si yo leyera la cantidad de insultos que recibí por interno, da cuenta de una sociedad súper agresiva. Ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que pasó en el programa. Simplemente, leyeron las palabras de su líder, y fueron a mi red social a putearme en todos los idiomas”, lamentó, consignó La Cuarta.