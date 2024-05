“Tú me gustas”: La romántica confesión de Daniela Colett a Luis Mateucci en Ganar o Servir

En el reciente adelanto emitido del reality de Canal 13 Ganar o Servir, los seguidores del programa fueron testigos anticipadamente de la declaración romántica que hará Daniela Colett a Luis Mateucci.

PUBLICIDAD

Al parecer, en el capítulo que se emitirá este martes, la brasileña y el argentino compartirán un íntimo momento en la habitación de los sirvientes. En medio de la estrecha conversación que mantendrán los participantes, la modelo le confesará sus incipientes sentimientos al trasandino.

“Pero es que tú me gustas”, declarará la brasileña a Mateucci mientras están acostados en camas contiguas.

En ese momento, la diseñadora de moda le explicará que en un comienzo tuvo otra perspectiva sobre él, al parecer no mantenía una buena opinión sobre el ex de Daniela Aránguiz.

“Tenía otra idea de ti. Pensaba peor”, le dirá la periodista y diseñadora. “Pero te fui conociendo y me fuiste gustando”, confesará.

En ese momento, Mateucci le aclaró que los romances dentro de un reality se alejan de la realidad que se vive fuera del encierro.

“Esto no es como la vida real”, dirá al argentino.

PUBLICIDAD

Revisa el momento aquí.

daniela colett Daniela Colett confesó su atracción a Luis Mateucci. Captura de Canal 13

Daniela Aránguiz aseguró que este acercamiento sería “tongo”

Cabe recordar que apenas la brasileña, y expareja de Eduardo Vargas, ingresó al encierro, Daniela Aránguiz fue la primera en dar a conocer que se gestaría dicho romance. Fue en el panel de “Sígueme” que Aránguiz confirmó su término con Luis Mateucci, el que se habría producido por el acercamiento que tuvo el argentino con la modelo.

Sin embargo, la panelista de Sígueme, afirmó que todo se trata de un juego creado por la producción de Canal 13.

Daniela Colett confiesa su atracción por Mateucci

Cabe destacar que hace un par de semanas, la modelo y diseñadora de vestuario confesó abiertamente que había puesto sus ojos en Mateucci. “Lo que más me llama la atención de Luis es que tenemos cosas en común y lo veo como un hombre maduro. Hablamos de nuestra vida afuera, hay mucha conexión y mucha complicidad. Me gustan las conversaciones que tenemos, Me cuesta mucho abrirme y con él me siento muy cómoda. Desde que llegué me sentí muy confortable y tuvimos esa complicidad”, afirmó.

En esa misma línea sinceró que no se siente atraída únicamente por la personalidad del argentino, sino por su atractivo físico. “Físicamente Luis es el tipo de chico que me gusta. Es guapo, tiene un físico muy bonito y me gustan sus tatuajes”

“Más allá de lo físico me gusta lo que tiene dentro y yo veo que tiene un muy lindo corazón. Cuando uno está encerrado se siente un poquito solo y quiere una persona a su lado, alguien que te proteja y creo que él está haciendo muy bien ese rol”, dijo en una entrevista pasada.

Finalmente, confesó que “entré abierta a encontrar el amor si es que así pasa. Hace mucho que me divorcié, cuatro años, y sólo he tenido una relación de seis meses. No estoy buscando, pero si encuentro el amor yo feliz”.