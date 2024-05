Le tiró más flores que a Sabrina Sosa: Claudio Valdivia recordó su antigua relación con Tanza Varela

Mientras que con la madre de su hijo, Sabrina Sosa, Claudio Valdivia no quiere saber nada, de su antigua y juvenil relación con Tanza Varela sí dijo que guardaba los mejores recuerdos.

Así lo contó en el reality ¿Ganar o Servir?, durante una actividad donde a los participantes los hicieron revivir experiencias del pasado.

Señores y sirvientes debían relacionar distintos objetos que tuviesen cierta familiaridad con los otros participantes.

Así llegó el turno del argentino Luis Mateucci, quien al abrir un cofre encontró una foto de Claudio Valdivia, con la exchica reality Tanza Varela, con quien tuvo un intenso romance durante el encierro en Año 0.

“Fue la primera que me recibió cuando llegué. La voy a guardar. Tengo lindos recuerdos de ella. Era entretenido”, recordó con nostalgia respecto al romance de hace 13 años atrás, consignó Página 7.

Los problemas con Sabrina Sosa

En el reality fue la oportunidad para escuchar los descargos de Valdivia respecto a la relación con su exesposa Sabrina Sosa y cómo es en su rol como padre, luego de las acusaciones de adeudar la pensión alimenticia.

Según contó, “yo vivo en un departamentito chico de una pieza, 40 metros cuadrados en el centro. La gente no sabe esa hue***, y la mayoría creen que yo vivo de mi hermano. No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión”.

Además, aseguró que “todo eso está legalizado. Yo no tengo cómo tener deuda, porque cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio”, señaló el participante de “¿Ganar o servir?”, quien acusó a su expareja de llorar apenas se “prende la cámara”.

Sabrina Sosa, en tanto, desmintió sus palabras, señalando que los pagos los realizó recién antes de viajar a Perú para ingresar al reality.