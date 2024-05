Anita Alvarado le envió un cariñoso saludo de cumpleaños a sus hijas: “En nuestro corazón estamos juntas”

Como la madre chocha que es, Anita Alvarado se tomó un tiempo para darle un tierno saludo de cumpleaños a sus hijas Angie y Xephora, quienes se encuentran actualmente viviendo en Australia.

La “Geisha chilena”, la próxima inspiración para una serie de Netflix, subió un video en su cuenta de Instagram mientras se dirigía a la ciudad de Temuco junto a su emprendimiento de frutos secos.

“Voy a aprovechar esta instancia para desearle un feliz cumpleaños a mis bebés Xephora y Angie, ¡Feliz cumpleaños! No están aquí, están en Australia, están felices, así que feliz cumpleaños”, dijo.

“Que lo disfruten. No he podido estar ahí hoy, ustedes tampoco aquí, pero en nuestro corazón estamos juntas. Son impecables hijas, las amo con todo mi corazón. Son niñas buenas, obedientes, no crueles, sencillas, aman a Dios. Así que les deseo un feliz cumpleaños, las amo”, cerró.

Basada en hechos reales...

A mediados de mayo, Anita Alvarado dio a conocer que firmó con la plataforma de streaming Netflix, para convertir la historia de su vida en una serie. Durante su reciente participación en “Podemos Hablar”, ella señaló que “es lo más inteligente que pueda ser, porque no hay una historia, que tenga de todo como la mía”.

En ese sentido, Anita dio a conocer algunos detalles de cómo será la producción de Netflix que retratará su vida. “Uff, tiene varios, tiene sexo, drogas, trata de blancas, tiene dejar a tus hijos”, adelantó, enfatizando en los duros episodios que debió enfrentar durante su juventud, cuando viajó a Japón para ejercer el trabajo sexual. Además, afirmó que la producción de Netflix la retratará: “Tal cual fui”.

El conductor del espacio quiso ahondar en la perspectiva propia de Anita. Sobre esto, le consultó qué actriz le gustaría que interpretara el papel de la “geisha chilena”. Sin pensarlo dos veces, Alvarado señaló: “Si tuviera que elegir yo, yo siempre dije que me gustaba mucho la Tamara Acosta”.