Aseguran que Nicole Moreno podría arriesgar una demanda tras accidente automovilístico

A mediados de mes, la campeona fitness Nicole Moreno, conocida también como “Luli”, sufrió un accidente automovilístico el cual registró en su cuenta de Instagram. Ella lloraba desconsoladamente asegurando que fue chocada por un médico, añadiendo que él no le prestó ayuda y afirmando que podría estar bajo la influencia del alcohol.

“Yo no puedo creer que me haya chocado un médico por detrás y que se esté demorando Carabineros, porque él tiene sus contactos y le van a hacer alcoholemia y creo que puede estar con algún grado de alcohol”, parte diciendo Nicole en su video.

“Y no puedo creerlo, que no llegue Carabineros, no llega la ambulancia, no llega nadie, están coludidos (...) todo porque es un médico que se subió a su auto y me chocó y cero ética profesional, no han llegado carabineros, no ha llegado la ambulancia, solamente los de seguridad, que me han ayudado”, agregó.

Posteriormente, Nicole Moreno publicó un comunicado de prensa en sus historias de Instagram en donde nombró al profesional y volvió a acusar presencia de alcohol en la sangre.

¿Nicole arriesga demanda?

Este lunes, en el programa de farándula de TV+, “Sígueme”, la panelista Daniella Campos comenzó a entregar la supuesta versión del círculo cercano del doctor involucrado en este caso. “El alcotest del doctor no marcaba para mandarlo para hacerle una alcoholemia, es por eso que no existe una alcoholemia en este caso”, partió.

Con respecto al punto de por qué el doctor no habría prestado auxilio, “el círculo cercano del doctor explica que no le había prestado ayuda porque no había una situación de urgencia vital y lo único que se aquejaba Luli era del dolor del cuello”, añadió Campos.

Finalmente, Daniella Campos aseguró que Nicole Moreno podría estar arriesgando demanda. “El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de Nicole Moreno por injurias y calumnias por haber imputado un delito (...) Esta es una situación bastante grave que podría perjudicar muchísimo a Nicole Moreno”, afirmó la panelista de “Sígueme”.