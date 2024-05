“Yo no mando en mi corazón”: Camila Recabarren confesó que se siente atraída por una participante de “¿Ganar o Servir?”

Camila Recabarren se llevó todas las miradas en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la participante del reality de Canal 13 confesó que tiene sentimientos por una de sus compañeras de encierro.

PUBLICIDAD

La revelación se dio cuando la exMiss Chile se encontraba lavando la loza durante la mañana, momento en que estaba mirando fijamente a su nuevo interés romántico: Daniela Colett.

Mientras Camila lavaba los platos, no despegaba su mirada de la brasileña y comentaba: “¿Por qué Diosito? Me enamoro de puros amores prohibidos”, se quejó.

Tras escuchar estas palabras, Blue Mary consultó: “¿Quién es tu amor prohibido?... ¿Es Gonzalo?”, preguntó curiosa su amiga intentando adivinar, hasta que acertó en el nombre de la brasileña.

Ante esto, la locutora y Faloon Larraguibel le consultaron por qué le gusta Daniela, a lo que Recabarren contestó: “Yo no mando en mi corazón”, expresó en un tono romántico.

“¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras?”, preguntó Blue Mary con una voz dolida. Camila aprovechó de bromear sobre la situación y afirmó que no le gusta ninguna de sus amigas puesto que a Daniela “la veo como muy mujer y a ustedes las veo como travestis”, comentó riendo.

Camila Recabarren | Ganar o Servir

¿Será posible?

Sin embargo, los sentimientos de Camila no son correspondidos puesto que Colett estaría interesada en tener una relación con Luis Mateucci, a quien ya le confesó sus sentimientos.

PUBLICIDAD

“Pero si tú me gustas. Austin al principio me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando”, le admitió la participante al argentino hace un par de días.

De hecho, Luis y Daniela ya se dieron su primer beso en la más reciente fiesta de la casona de “¿Ganar o Servir?”, afirmando que ambos sienten atracción el uno por el otro.