“Jamás haría algo así contigo”: Oriana Marzoli y Gala Caldirola arreglaron temas pendientes a raíz de problemas por Raimundo Cerda

En el último capítulo de “¿Ganar o Servir?” quedó en evidencia que Oriana Marzoli y Gala Caldirola están dejando sus diferencias atrás y crear una relación de amistad.

PUBLICIDAD

El conflicto habría comenzado por el intenso coqueteo que han protagonizado la rubia con Raimundo Cerda, quien es el actual interés romántico de la ex de Mauricio Isla dentro del encierro de Canal 13. De hecho, la española le paró los carros al exGran Hermano tras regalarle flores a su enemiga delante de todos sus compañeros, asegurando que la humilló delante de toda la casa.

Ahora, ambas hablaron sobre esta situación puesto que el ambiente ha estado tenso entre ambas.

¿Hicieron las paces?

Ahora, Gala se acercó a Oriana para comentarle que se ha sentido atacada por ella y que piensa que quiere generar conflicto entre ellas. De inmediato, la española le aseguró que esto no tiene nada que ver con Raimundo.

“A mí no me gusta Rai. Nunca me ha interesado para nada, sácatelo de la cabeza”, aseguró Marzoli, y le recordó la infidelidad de la que fue víctima por su culpa en “¿Volverías con tu ex?”.

“No me gusta que me jodan con el tema de los hombres porque bastante mal lo pasé en su momento con lo de Luis y contigo. Eso fue una semana de besos, y jamás haría algo así contigo”, sostuvo la rubia, afirmando que jamás le haría algo para dañarla.

Por su parte, Caldirola le reprochó a Oriana que le dijera que empezó una relación con Cerda por despecho luego de su intento de romance con Austin Palao, actual pareja de Fran Maira.

A lo que Oriana reconoció que lo hizo para dañarla, pero que fue sólo en respuesta a lo que Gala le dijo: “No quiero estar de mal rollo con nadie, contigo al principio estábamos muertas de la risa”, le aseguró Caldirola, dando a entender que no quiere más conflictos entre ambas.