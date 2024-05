“Por fin juntos”: Francisco Kaminski se reúne con su hijo Mariano tras reveladora entrevista de Carla Jara

El hombre que ha estado en el ojo del huracán farandulero es Francisco Kaminski, quien ha recibido un millar de críticas después de su polémica separación con Carla Jara. Este quiebre sucedió después de que ella descubriera el acercamiento de su exesposo con su compañera de trabajo, Camila Andrade.

Una nueva entrevista de Carla Jara con la Revista Velvet dio a conocer más problemas que estarían rondando al animador como su alejamiento con su pequeño hijo Mariano, su relación con las fiestas, deudas que él mantendría con ella e incluso habló de problemas personales de Francisco con su padre.

En medio de este gran escándalo, el animador publicó una historia con el hijo que tiene en común con Carla Jara, y ambos con atuendos coordinados de color verde. “Por fin juntos” escribió mientras le daba un beso en la mejilla a su retoño, quien sonreía para la cámara.

Mediación ante un tribunal de familia

En la entrevista mencionada anteriormente, Carla Jara también aseguró que uno de sus mayores dolores hasta ahora ha sido la distancia que se formó entre su hijo Mariano y Francisco Kaminski, por lo que decidió pedir mediación ante un tribunal de familia.

“Sólo puedo decir que Mariano es grande, tiene 10 años y se da cuenta de lo que ocurre. Sin ir más lejos, fue él quien descubrió el primer mensaje en su celular”, indicó.

Luego añadió que “jamás le hablaría mal de su padre, al contrario. Todo el tiempo le digo: ‘Tu papá te sigue amando, no ha podido venir porque está ocupado, está trabajando…’. No quiero que se sienta abandonado, como le ocurre hoy. Por ello solicité una mediación a través del tribunal de familia, para llegar a un buen puerto”.

“Nunca se preocupó de sanar a ese niño interno...”

Al hablar sobre su comportamiento, Jara contó que “le ponía los límites en cosas que consideraba importantes, como el alcohol, por ejemplo. Tal vez en ese tema no lo dejé ser, pero si llevaba cuatro piscolas, tenía que decirle que parara, que al día siguiente había que levantarse temprano o ir a trabajar”.

Además, reveló que sus conductas relacionadas con las deudas y las fiestas, serían producto de un pasado infantil tortuoso.

“Francisco tiene mucho trabajo por hacer. Debe tratar sus traumas de niño y ser sincero para que logremos ese equilibrio. Hace varios años que no habla con su papá. Y si bien yo tampoco tengo vínculo con el mío desde los siete años, me preocupé de sanar esa relación. No siento rabia ni rencor, y es porque hice terapia. ‘Kami’ nunca se preocupó de sanar a ese niño interno que tanto sufrió”.