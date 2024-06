“Las caricias de una mujer son muy suaves”: Camila Recabarren jugó sus mejores cartas para conquistar a Daniela Colett en “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Camila Recabarren sacó sus mejores cartas para conquistar a una de sus compañeras de encierro.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que hace un par de días que la exMiss Chile le reveló a sus amigas, Faloon Larraguibel y Blue Mary, que siente atracción por Daniela Colett.

“¿Por qué Diosito? Me enamoro de puros amores prohibidos”, se quejó en aquella ocasión mirando a la brasileña.

Ante esto, ambas le consultaron por qué le gusta Daniela, a lo que Recabarren contestó: “Yo no mando en mi corazón”, expresó en un tono romántico.

“¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras?”, preguntó Blue Mary, actuando una voz dolida. Camila aprovechó de bromear sobre la situación y afirmó que no le gusta ninguna de sus amigas puesto que a Daniela “la veo como muy mujer y a ustedes las veo como travestis”, comentó riendo.

La nueva faceta de Camila

En este contexto, la exMiss Chile está intentando llegar al corazón de la brasileña y hacer que logre estar interesada en ella.

El primer coqueteo se dio mientras Blue Mary se duchaba, en donde Luis Mateucci bromeó diciendo que Dani siente atracción hacia las mujeres tras halagar el cuerpo de la locutora radial.

PUBLICIDAD

Por su parte Camila, escuchando la conversación, quiso intervenir y le preguntó a la brasileña si ha tenido relaciones con otras mujeres. “No me gustan las mujeres, nunca he estado con mujeres y nunca voy a estar. Me gusta el hombre macho, testosterona”, sostuvo Colett.

“(Si pruebas) Te va a gustar. Las caricias de una mujer a otra son muy suaves”, aseguró Recabarren.

Daniela Colett en estos momentos se encuentra iniciando una relación con el argentino, a quien ya le declaró sus sentimientos y hasta se dieron su primer beso.

“Tú me gustas. Austin, al principio, me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando”, le reconoció la brasileña a Mateucci.