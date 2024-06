Hijo del Mago Jiménez desmiente a Coté López e insiste en que quiso distanciarlo de su padre: “A mi papá sí lo hicieron escoger”

Este miércoles un nuevo capítulo se suma a la polémica que envuelve a la familia del Mago Jiménez y Coté López. El hijo mayor del exfutbolista, Diego Jiménez, arremetió nuevamente en contra de la esposa de su padre, María José López, insistiendo en que la empresaria quiso distanciarlo de su padre.

Todo partió cuando, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Diego afirmó que López quiso separarlo de su padre, y familia.

A esto se sumaron los dichos de la expareja de Diego, conocida como “La Sazón”, que insinuó el supuesto quiebre entre el hijo mayor del “Mago Jiménez” y la familia de su padre, lo cual avivó los rumores de que la hermana de Vidal había sido la causante de la separación entre el exfutbolista y la empresaria a finales del año pasado. En medio de estas especulaciones, Diego tomó la decisión de hablar públicamente sobre su versión de los hechos, acusando a López de impedirle asistir al cumpleaños de su hermano junto a su hijo.

Tras una serie de dimes y diretes, Coté López, salió a responder el pasado martes las acusaciones de Diego. A través de sus historias de Instagram, la modelo y empresaria aclaró que nunca había impedido que Diego viera a su padre o a sus hermanos.

“Diego siente que no fue defendido cuando lo ‘culparon de nuestra separación’, llamándolo la manzana podrida creyendo que fue filtrado por mí, cuando eso lo dijo un periodista ya que decían que salían de carrete con Luis. Diego en lugar de resolver esto en privado se reía del tema”, explicó López.

La empresaria también detalló las razones por las cuales decidió mantener distancia con Diego, mencionando un “conflicto grave”. “Diego dice que no lo dejé venir a la celebración de Jesús y alguien se preguntó ¿Qué hicieron de grave para que yo no quisiera verlos? y ojo el día real del cumpleaños de Jesús le dije a Luis que fuéramos con Valentino al mall y lo celebraran juntos allá. Porque yo jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Sólo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho, por la gravedad no subiré lo ocurrido”, añadió López.

Diego desmiente dichos de Coté López

En ese sentido, el joven volvió a la marcha para desmentir la aclaración de la esposa de su padre, y aseguró que pese a la ayuda económica que le brindó, lo importante para él no son las cosas materiales.

“Tal vez soy un malagradecido con las cosas materiales porque para mí siempre lo de valor ha sido lo que es invisible a los ojos”, declaró Diego en su mensaje de Instagram.

Además, insistió en que no se le permitió asistir al cumpleaños de su hermano y que su padre fue puesto en la difícil posición de tener que elegir entre verlo a él o estar con su familia actual. “Por más que los querían convencer de que no pasó, a mi papá sí lo hicieron escoger entre verme o no”, concluyó su declaración.

Todo parece indicar que este conflicto familiar está lejos de resolverse, mientras tanto, las redes se mantienen al tanto de cada nuevo antecedente que pueda brindar algún miembro de la familia Jiménez.