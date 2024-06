“Yo casi me pongo a llorar”: Cata Pulido reveló fuerte encontrón con Álvaro Rudolphy durante una marcha de actores

La actriz Cata Pulido estuvo de invitada en el último capítulo del programa de farándula “Zona de estrellas”, en donde entregó nuevamente su sincera opinión sobre el actor Álvaro Rudolphy, de quien habló duramente en su aparición en el estelar, “Podemos Hablar”.

PUBLICIDAD

En el panel del espacio de espectáculos hablaron sobre la declaración de Paz Bascuñán sobre el actor con quién nunca volvería a trabajar. Si bien, ella no dio nombres, sí entregó sus razones que apuntaban a un abuso de sustancia que no permitía conectar o vibrar con la persona mientras actuaban.

El periodista Pablo Candia quiso ir más allá, y no sólo centrarse en las vibras, sino en el temperamento de los actores. Así que le consultó a Cata Pulido si esto influye también, y nombró a Álvaro Rudolphy tanto por las declaraciones de la misma Pulido en “Podemos Hablar” sobre el problema que tuvo con él, como el accidente de tránsito que él habría protagonizado en donde se le acusó de un mal comportamiento.

“Las veces que yo trabajé con él, recuerdo que no solamente era malas pulgas sino que era inseguro. Él es un actor muy inseguro, muy autocrítico que te trae malas vibras finalmente”, comentó.

Su accidentado reencuentro en la animación

El periodista volvió a interrogar a Catalina y le preguntó si es que volvería a trabajar con él después de su mala experiencia con Rudolphy en el set de “Amores de mercado”, y ella contestó que volvió a laborar a su lado en 2011 cuando ambos animaron una gala del Festival Internacional de Cine de Santiago (Sanfic).

Ella recordó un mal rato que pasó junto al actor. Todo comenzó debido a un problema en la organización, y Catalina optó por jugar con la situación y llevarlo con la mejor cara. “Mi tío tiene un problema de ‘gravismo’ porque es muy grave. Se empezó a poner colorado porque no salía a la perfección”, relató.

“Él caradura se pone arriba del escenario y culpa de todos estos baches a CorpGroup, que era la institución que estaba poniendo las lucas para hacer Sanfic en Chile. Entonces, yo veo a Marcelo y a la gente de CorpGroup con una cara, y ahí quedó la escoba”, continuó.

PUBLICIDAD

“Cuando él culpa a toda la organización arriba del escenario y al frente de todos los invitados, me dice: ‘¿Sí o no, Catalina?’, yo le digo: ‘no, no estoy de acuerdo contigo’. Yo le quité el piso compadre porque aquí el que me paga la plata es CorpGroup y no Álvaro Rudolphy (...) Ahí quedó la escoba en camarines, agarró sus cosas y se fue con show, le gusta el show”, concluyó la historia sobre el Sanfic.

Fuerte encontrón en la marcha

Pero esto no quedó ahí, ya que no fue el último encontrón que tuvo con Álvaro Rudolphy, lo otro sucedió en una manifestación del gremio. “Luego, en la marcha de la Propiedad Intelectual de los Actores en que nos paralizamos todos los actores”, contextualizó Cata Pulido sobre el evento que se vivió en 2012.

Los actores y actrices terminaron la marcha en el Teatro de la Memoria y se fueron a sentar en las butacas. “Yo lo veo, y como soy educada, me levanto y le digo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, y él me hace así (actúa un fuerte empujón). Hay testigos y me dice: ‘voh no me saludis’”, reveló Cata Pulido.

“Yo casi me pongo a llorar y cuesta que me hagan llorar. Yo me fui a sentar y todos quedaron (impactados). Él además es como súper línea A, y como los actores son todos zalameros y se cuidan”, cerró.